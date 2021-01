A boronálásra, vagyis a talaj felső rétegének porhanyítására, elegyengetésére vetés előtt mindenképpen szükség van. Ilyenkor a traktor mögé szerelnek egy boronáló szerkezetet és azzal mennek végig a szántóföldön. A feladatot két vagány olasz lány, Ania és Beatrice is megkapta. És mivel mindkettejük olyan családból való, ahol a földművelés jelenti a megélhetést, ezért igyekeztek ezt a lehető legszebben elvégezni.

A tökéletes eredmény érdekében mindkét traktor mögé egy-egy hét méter hosszú Maschio Gaspardo gyártmányú boronálót csatlakoztattak. Ezzel tökéletesen lehet irtani a gyomot, emellett a talaj szükséges “levegőztetése” is könnyen megvalósítható. A szőke Ania a John Deere 8520, míg a barna Bea a John Deere 8345R típusú traktor volánja mögé pattant be. A lányok olyan természetességgel vágtak neki a munkákat, mintha csak arra kérték volna őket, hogy álljanak be a garázsba a kocsival.

A lenti videóban feltűnő drón felvételeken látható, hogy gépiesen tökéletesen és egyenes sávokban mentek végig a szántóföldön. Gyakorlatilag centiméter pontosan hajtották végre a feladatot, holott a traktort ugyanúgy kormányozni kell, mint egy személyautót, vagy teherautót.