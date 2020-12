A sors fintora, hogy az ünnepi szavakat már nem a lengyel házaspár, hanem a spanyol Javier Calleja, a Solaris igazgatója mondhatta el a mérföldkő kapcsán. “Ha megnézzük az első és a legújabb Urbino modellgenerációt, akkor nem nehéz észre venni azt a hatalmas változást amin végig mentek a városi közösségi közlekedésben használt autóbuszok. Ez nemcsak a technika és a dizájn fejlődéséről szól, bár kétségtelen, hogy ezen a téren is sok előrelépés történt. A Solaris szempontjából azonban még ennél is fontosabb, hogy a városlakók életminősége érdekében változott a hajtásláncok prioritása az elmúlt két évtizedben” – hangsúlyozta a Solaris első embere.

A mérföldkőnek számító darabszámot a Solaris 25 év alatt érte el, leginkább az Urbino városi és elővárosi buszcsaláddal. Hihetetlen, mennyire repül az idő. Első emlékem a márkával kapcsolatban egy Neoplan N4020-as varsói buszhoz köthető, amely valamikor a kétezres évek elején vett fel a Bem apóról elnevezett kerületben (Bemowo), egy buszmegállóban. Nem sokkal az utazás után jöttem rá, hogy ez a Neoplan bizony Lengyelországban, Bolechowo-Osiedlében lévő üzemben készült. A Solaris alapítója, Solange Olszewska és Krzysztof Olszewski ugyanis Neoplan Polska néven alapította meg 1994 augusztusában a céget és egy évvel később be is húztak egy megrendelést Poznanban (ami igazából a Solaris-gyár szomszédságában van).

A Solaris Urbinót 1999-ben mutatták be és két évvel később már troli változatban is elérhető volt. Ennek köszönhetően hamar fel is tűnt néhány hazai közlekedési vállalat látókörében. Ebben az is szerepet játszott, hogy 2001-ben az itthoni Industria kiállításon a Ganz hajtáslánccal szerelt Solaris Trollino nyerte el a rendezvény fődíját. 2005-2007 között pedig 16 darab Ganz-Solaris (illetve Ganz-Škoda) állt forgalomba Budapesten. Ugyanebben az időszakban Debrecen is vásárolt 5 darab trolit a Solaristól. Ezek voltak az első Solarisok idehaza. Azóta már az újabb generációk is képviseltetik magukat a fővárosban. Bemutatása óta a Solaris több mint 1600 darab Trollionót gyártott le a Škodával, a Cegeleccel és a Medcommal közösen.

2006-ban a Solaris aztán bemutatta az Urbino hibrid változatát, ami az első sorozatgyártásban készülő hibrid üzemű városi autóbusz volt Európában. Krysztof Olszewski száját akkor hagyta el – a hannoveri IAA-n kiállított Solaris Urbino 18 Hybrid kapcsán – elhíresült mondat, miszerint a “dízelnek vége, éljen az elektromobilitás“! Hogy mennyire jött be a hibrid busz a Solarisnak az már más kérdés, hiszen az ilyen hajtáslánccal rendelkező Urbinókból a bemutatását követő években 200 darabot adtak el Európában. Szerencsére a Solaris nem ült a babérjain és a vállalat 15 éves évfordulóján, 2011-ben lerántotta a leplet az első tisztán elektromos Urbinóról.

2011-ben pedig bemutatták az első elektromos Solaris Urbinót, ami egy 8,9 méter hosszú midibusz volt. Bár akkor még nem volt jellemző hurráoptimizmus az akkumulátor-technológiás hajtásláncokkal kapcsolatban, a vállalat ettől a ponttól fogva rengeteg pénzt invesztált az e-buszokba. A teljesség igényért fontos megjegyezni, hogy ugyanebben az évben érte el első export sikerét a saját fejlesztésű Traminóval, amiből németországi Jéna városa vásárolt 5 darabot.

2012-ben a Solaris bemutatta az elektromos Urbino 12 méter hosszú változatát a hannoveri IAA kiállításon. A modell első vevője a németországi Braunschweig városa volt. 2014-ben aztán újabb szintet lépett a Solaris, az akkor még családi vállalkozásként működő cég Hamburg számára elkészítette az első hidrogéncellás hatótávnövelővel ellátott elektromos Urbinóját egy 18,75 méter hosszú csuklós busz személyében.

Napjainkban a Solaris Bus&Coach átlagosan 1500 darab autóbuszt gyárt évente. Ennek a mennyiségnek nagyjából a fele tisztán elektromos autóbusz. A társaság magát egyébként Európa vezető elektromos busz gyártójaként határozza meg és a legújabb fejlesztéseivel, így például a hidrogéncellás, 12 méter hosszú Urbinóval, valamint háromtengelyes elektromos Solaris Urbino 15 LE-vel egyre jelentősebb szerepet tölt be az elektromobilitás terén Európában.

A Solaris jelenleg 32 európai országban van jelen és az akkumulátor-technológiás megoldásokkal tovább bővülhet a meghódított piacok száma. A lengyel cég igazán a városi buszok terén erős, de korábban próbálkozott turistabusszal is, azonban a 12 és 13 méter hosszú, DAF-motoros Vacanza gyártását 10 évvel ezelőtt felfüggesztették.

A jubileumi Solaris Urbino 18 Electric Varsóban, a MZA Warszawa által üzemeltetett 503-as viszonylatra kerül, mivel ezt a vonalat teljesen elektromos autóbuszokkal szolgálják ki. Az autóbusz egyébként az 5999-es flottaszámot kapta meg és várhatóan a Stalowa buszgarázs lesz az otthona, ahol meg tudják oldani a buszok éjszakai töltését. Az MZA Warszawa a Solaris egyik legrégebbi és legjelentősebb vásárlójának számít, az első Urbino bemutatása óta ugyanis 1200 darabot vásároltak ebből a modellből. Várhatóan nem állnak meg ennél a számnál, mert a tervek szerint 2027-re az 1500 darabos flottájuk felét szeretnék alacsony-, vagy zéró lokális emissziójúra cserélni.

