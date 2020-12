„Az új Volvo FMX-et úgy terveztük, hogy az agilitás és a tartósság kiváló kombinációját adja. A masszív kialakítás mellett az új fülke a függőleges A oszlopokkal nagyobb teret és jobb kilátást biztosít” – jegyezte meg Helena Alsiö, a Volvo Trucks FM és FMX termékcsaládért felelős fejlesztési vezetője. A modellt kifejezetten a legkeményebb terepviszonyokra tervezték, és már képes az elektromos hajtáslánc fogadására is. Mivel HVO-tanúsítvánnyal is rendelkezik, dízelmotorja akár biodízellel is üzemeltethető.

Gyorsan repül az idő, hiszen már öt éve annak, hogy a Volvo Trucks egy négyéves kislány kezébe adta a lehetőséget, hogy az FMX billenő teknős teherautót rommá zúzza . A dolog nem sült el balul, és még most is gyártásban van, sőt, a tízéves modell már a harmadik generációnál jár. Nézzük, mit tud a legújabb Volvo FMX!

Szintén fontos fejlesztés, hogy 15 km/óra alatti tempónál is könnyedén lehet változtatni a jármű menetirányán. “A menet közbeni irányváltás nagyon hasznos, különösen a Volvo Dynamic Steering (VDS) kombinációval, amikor a gépkocsivezetőknek szűk helyeken alacsony sebességgel kell manőverezni” – tette hozzá Alsiö.

A VDS a Volvo Trucks 2013-ban szabadalmaztatott fejlesztése. Működésének lényege, hogy kombinálja a hagyományos hidraulikus szervokormányt az elektronikusan szabályozott elektromos motorral, amely a kormányműre van szerelve. Ennek köszönhetően kis sebességnél is biztosítja a könnyed és precíz kormányzást és jelentősen csökkenti a gépjárművezető vállaira és karjaira eső terhelést. A kúszófokozattal ellátott I-Shift sebességváltó pedig lehetővé teszi a teherautó teljes terhelés mellett, álló helyzetből történő elindulását. Így akár 0,5 km/órás sebességgel is haladhat, ami jól jön akkor, ha nagyon precíz manőverezésre van szükség.

150 tonna összgördülőtömeg

A 38 tonnás bogi tengellyel együtt a Volvo FMX összgördülőtömege akár a 150 tonna is lehet. Ezen kívül az első felfüggesztést úgy fejlesztették, hogy szimpla tengelynél 10, dupla tengelynél pedig akár 20 tonnás terhelést is bírjon nagyon nehéz terepen is. Kormányzott vagy tolótengellyel rendelkező teherautók esetében a kormányszögeket megnövelték, ami jobb manőverezhetőséget és csökkentett gumiabroncskopást eredményezett. Ezek a fejlesztések nagyobb termelékenységet és költséghatékonyságot eredményezhetnek az építőipari szállítási feladatoknál.

Továbbfejlesztett biztonság

Az új Volvo FMX vezetőfülkéje számos fejlesztésen esett át, a vezető látási viszonyainak javítása érdekében, beleértve a nagyobb üvegfelületeket, a süllyesztett ajtósort és az új visszapillantó tükröket. A holtterek ugyanakkor még jobban csökkenthetők egy utasoldali sarokkamera hozzáadásával, amelynek képet egy 9 colos színes kijelző jeleníti meg a sofőr számára. Az oldalsó kijelzővel akár nyolc kamera képe is nyomon követhető, de négy egyidejűleg is megjeleníthető, így a vezető könnyen szemmel tarthatja a jármű környezetét.

A további biztonságnövelő funkciók közé tartozik a sebességtartó automatika, amely úgy állítja be a maximális sebességet, hogy lejtőn haladva is megakadályozza a nem kívánt gyorsulást. Az elektronikusan vezérelt fékrendszer (EBS) ezentúl az alapfelszereltség részét képezi a Volvo FMX esetében, a VDS, a sávtartó és a stabilitási asszisztens ugyanakkor opciósan rendelhető. Emellett az üzemeltetők kérésére az FMX-re speciális acéltető is kerülhet, ami elsősorban a bányaiparban dolgozó járműveknél jöhet jól. Ez a tető egyrészt védi a kabint, másrészt pedig veszély esetén egy vészkijárati fogantyúnak köszönhetőn teljesen felnyitható, így a sofőrnek esélye nyílhat a menekülésre.

