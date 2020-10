Ezen autóbuszok ahhoz a vadonatúj, 30 darabos flottához tartoznak, amelyeket a Budapestet az agglomerációval összekötő vonalakon fog közlekedtetni a Volánbusz, a BKK alvállalkozójaként. A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint már szinte valamennyi autóbusz itthon van, október végéig pedig az utolsó néhány példány is megérkezik. Az új járművek november elejétől biztosan feltűnnek majd a XVIII. kerületben és Gyálon (55, 84E, 89E, 94E vonalakon), valamint a XVII. kerületben és Pécelen (169E vonalon), illetve Csepelen és Szigetszentmiklóson (38, 238, 278, 279, 280-es vonalakon).

Fűthető deréktámasz és tolatókamera

Közlekedjenek is bárhol, a 18,12 méter hosszú és 3,33 méter (klímával) magas Conecto G csuklósok könnyedén azonosíthatók lesznek világoskék (RAL5015) színükről. Karakteres homlokfali kialakításuk is megkülönböztethetővé teszi őket más autóbuszokkal szemben. A szélvédő alatt található, lekerekített, fejre fordított trapézra hasonlító elem kissé kiemelkedik a homlokfal vonalából, ami a süllyesztett fényszórókkal együtt olyan hatást kelt, mintha széles orra lenne az autóbusznak. Még az is lehet, hogy emiatt idővel a pesti köznyelv becenevet ragaszt rá, ahogy anno MÁVAG-buszokkal tette, amelyeket Harcsa-buszoknak hívott széles, lekerekített motorháztetőjük miatt.