Olvass tovább

Egy körrel később szinte ugyanezt az előzést mutatta be a magyar versenyző a célegyenes végén az ötszörös Európa-bajnok Hahnnal szemben, így feljött harmadiknak. Kiss szemmel láthatóan gyorsabb volt Janiecnél is, akit az utolsó körben utolért, támadni viszont már nem tudta őt. A versenybíróság ugyanakkor a három pályaelhagyás miatt 30 másodperces időbüntetéssel sújtotta a francia pilótát, így Kiss Norbi második lett, Hahn pedig harmadikként végzett.

Műszaki mentés és kényszerszünet

A fordított rajtrács miatt a szombathelyi születésű pilóta hetedik helyről indulhatott a második futamon. Kiss Norbi előtt ekkor is egyértelműen a dobogó lebegett célként, de azt ekkor még ő sem gondolhatta, hogy ehhez a poklok-poklát kell átélnie. A futam felvezető körénél ugyanis Janiec versenykamionja megállt, ezért belengették a piros zászlót, hogy megkaphassa a szükséges műszaki mentést. Ezt követően újra elstartolt a 11 körös viadal és Kiss Norbi már az elején több pozíciót javított, ennek köszönhetően a harmadik kört már negyedikként tette meg.

A szombathelyi pilóta tanári előzésekkel utasította maga mögé a riválisokat, és az ötödik kör elején már az első helyen autózott. Ekkor azonban egészen abszurd módon piros zászlóval félbeszakították a kamionversenyt, hogy elkezdhessék a túrautó-világkupa (WTCR) időmérő edzését az eredeti terv szerint. Ennél még megdöbbentőbb volt, hogy ezzel gyakorlatilag Kiss Norbitól elvették az elsőséget, mert a WTCR időmérő után az utolsó teljesített kör szerint állhattak fel a versenykamionok a rajtrácsra, ezért Kiss Norbinak a második kockából kellett folytatnia a futamot.

A hétkörösre kiírt verseny első körét sárga zászlós figyelmeztetés kíséretében tette meg a mezőny, amely így a második körtől kezdhetett el újra versenyezni. Kiss Norbi ezután azonnal támadni kezdte az előtte haladó Steffi Halmot, akit végül az első kanyarban meg is tudott előzni. A Révész TRT ezután magabiztosan tartotta előnyét így első helyen ért be a célba, a második a Buggyra Európa-bajnok pilótája, Adam Lacko lett, a harmadik helyre pedig meglepetésként Teo Calvet futott be. A francia versenyző ráadásul az utolsó két körét a féktárcsa hűtés nélkül fejezte be, mégis meg tudta szerezni első dobogós helyét a sorozatban.

Holnap jobb lesz

“Jó verseny volt, örülünk a győzelemnek, de nem azért vagyunk itt, hogy a fordított rajtrácsos futamokat megnyerjük, ezért az esős beállításokon még dolgoznunk kell” – mondta Kiss az MTI-nek. Hozzátette, vasárnap már nem várható eső, a száraz aszfalt pedig várhatóan jobban fekszik majd a versenykamionjuknak.

“Az első és a második futam jó kezdete volt ennek a versenyhétvégének. Az újraindítás után meglehetősen érdekes volt a helyzet, mert mi alapvetően a versenykamiont vizes körülményekre optimalizáltuk, de mire újra indulhattunk, a pálya már száraz volt. Ennek ellenére elégedett vagyok az eredménnyel. Holnap újra harcolni fogunk” – jegyezte meg Adam Lacko, a Buggyra versenyzője.

A kamion Eb magyarországi állomása vasárnap egy újabb időmérő edzéssel, valamint további két futammal folytatódik.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Kövess minket a Facebook-on!