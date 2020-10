Ezzel szemben a Holzmobil megmaradt a hagyományos vonalnál – aki volt már valaha kempingben, lakókocsival vagy -autóval, tudja, azt a fílinget is nehéz utánozni. A németek viszont sikerrel keresztezték ezt a két érzést: egy MAN TGE 4.180-at alakítottak lakóautóvá, úgy, hogy közben a komfortot is új szintre emelték.

A faházaknak mindig is volt egy hangulatuk, ahogyan arra többek között a holland Haaks Campers is ráérzett az elmúlt hónapokban, amely gyakorlatilag egy hordozható faházat épített rá a Fiat Ducato platójára, amiről a lábaira állítva le is emelhető a kétszintes építmény.

Mi az, hogy! Tulajdonképpen alpesi faház hatású luxus-lakóautót faragtak az MAN kishaszonjárművéből. Azt is szabadalmaztatott tetőszerkezettel gátolják meg, hogy átmelegedjen a fülke, ez ugyanis alkalmas arra, hogy kiszorítsa a nedvességet.

A négy forgószék közé betehetünk egy kihúzható és bővíthető étkezőasztalt, így még a szabadban sem kell lemondanunk a kényelmes étkezésről. A konyha egy 50 literes hűtőszekrényből, egy mosogatóból és egy kétágú indukciós főzőlapból áll. Sikerült helyet szorítani egy kisebb fürdőszobának is; a falak, az ajtók, a padló és a világítótestek pedig mind fából készültek.

Cakli-pakli 4,5 tonnát nyom a potenciális guruló szállás, amiből csak a fülke kitesz 3,7 tonnát. A többi paraméter szempontjából sem aprózták el: 7,71 méter hosszú, 2,13 méter széles és 3,23 méter magas. Elég nagynak hangzik, igaz? Épp emiatt a Holzmobil egy kisebb változatot is fejleszt koncepciójából.

Az energiaellátásról egy 400 amperórás lítium-akkumulátor és két 700 W-os napelem gondoskodik, és így a központi érintőképernyő, a különböző kijelzők, a hangszórók és a hálószobában található forgatható televízió működéséről is.

Hátránya viszont, hogy a sok fafelület karbantartása komoly időt és figyelmet igényel, a pénzről nem is beszélve. Pedig már az árcédula is kiadós okot teremt egy szívinfarktusra: 182 800 euróért, vagyis cirka 65 millióért mi is élvezhetjük a királyi kényelmet. Hiába no, a luxusnak ára van, méghozzá igen borsos.