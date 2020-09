Hogy milyen lesz az új generációs Caddy, azt már február óta tudjuk. Azt viszont csak most jelentette be a Volkswagen, hogy 2021-től akár már aludni is lehet benne. Ráadásul civilizált ember módjára. Mindez annak köszönhető, hogy a márka elhatározta: a 6.1-es Transporterből, valamint a Crafterből készülő túrázós-lakóautós California-családnak lesz egy kisebb tagja is.

Így tehát az eredetileg családi autónak használt Caddy-vel a jövőben a szülők simán kivehetnek egy-két szabadnapot, amíg a gyerekek a nagyszülőknél vannak. A Caddy California ugyanis alapesetben használható jövős-menős, gyerekszállítós autóként, de akár kempingezni is lehet vele, mint a régi szép időkben.

Minden fontos kellék a hátsó traktusban kapott helyet. Innen hajtható ki a kétszemélyes, közel két méter hosszú pop-up ágy, valamint itt kapott helyet a kihúzható mini konyha blokk, amiben egyégős gázlap, evőeszköz tartó és tányér tároló fiók is van. Azaz, minden adott ahhoz, hogy az ember elővegyen egy babgulyás konzervet és fejedelmi lakomát csináljon belőle néhány perc alatt, hogy aztán az ágyon fekve nézhesse a másfél négyzetméteres panorámatetőn keresztül a hullócsillagokat.

A minél tökéletesebb kemping élmény érdekében a Volkswagen egy, a hátfalhoz csatlakoztatható sátrat is kínál a Caddy Californiához, ennek köszönhetően tágas és világos élettér hozható létre a szabadidő eltöltésére. A rövid tengelytávolságú változat (4,501 mm) elvileg már ez év végén feltűnhet az európai márkakereskedésekben, a hosszú tengelytávolságúra pedig (4,853 mm) a jövő évig várni kell.

