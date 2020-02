A felszereltség tekintetében az alapmodell szimplán Caddy néven fog futni, ezt követi a Life, illetve a prémium szintet képviselő Style. A Volkswagen kis furgonja 18 colos könnyűfém felnikkel, tolóajtókkal és elektromosan működtethető csomagtérajtóval is rendelhető lesz. A személyszállítós változat pedig – a második üléssortól kezdődően – akár extra nagy, 1,4 négyzetméteres panoráma üvegtetővel is készülhet.

Nem egészen olyan lett az új Caddy, mint ahogyan azt a korábban megszellőztetett fantáziarajzokon lehetett látni, de valóban kívül-belül megújult az ötödik generációs modell. Az újdonság immáron moduláris keresztirányú platformra (MQB) épül, így a tervezőknek lehetőségük volt a karosszéria átalakítására. Ennek köszönhetően a Caddy 93 milliméterrel hosszabb és 62 milliméterrel szélesebb lett. Légellenállási mutatója is jelentősen javult, mivel a cw-érték a korábbi 0,33-ról 0,30-ra csökkent.

A magasabb felszereltségi szinteknél megjelenik a LED-es elülső fényszóró, valamint a LED-es hátsó lámpa. A modellnél első ízben lesz elérhető a kulcs nélküli indítás, valamint a digitális műszerfal. Ennek megfelelően a Caddy teljesen digitális műszeregységgel, illetve akár 10 colos multimédia kijelzővel is készülhet. A modellben az integrált eSIM-mel ellátott vezérlőegységen (OCU) keresztül az infotainment rendszerek hozzáférhetnek a Volkswagen We mobilonline szolgáltatásaihoz, ennek megfelelően az új Caddy igazi “hálózatba kapcsolt” jármű lehet.

A VW a Caddy utasterét sem hagyta változatlanul, újdonság a LED-világítás, valamint a tetőventilátor, amely jobb klímaszabályozást és gyorsabb szellőzést biztosít a hátul ülő utasok számára. A személyszállítós változatnál mind a második, mind a harmadik üléssor lehajtható és még a vezetőülés melletti szék háttámlájának lehajtásával is nyerhető plusz raktérfelület. A hosszú változat, a Caddy Maxi pedig akár két darab euro raklapot is képes elnyelni, amelyek közül az egyiket középen-keresztben, a másikat pedig hosszirányban is el lehet helyezni.

Az új Caddy 75, 102, 122 lóerős négyhengeres, kétliteres TDI-motorokkal készülhet, amelyek érdekessége, hogy két SCR katalizátorral, ezáltal dupla AdBlue befecskendezéssel rendelkeznek. A VW szerint ezen motorok nitrogén-oxid (NOx) szintje jelentősen csökken az előző modellekhez képest. A Caddy 116 lóerős 1,5 literes TSI benzinmotorral, valamint TGI sűrített földgázzal üzemelő blokkal is elérhető. Fogyasztásuk akár 12 százalékkal alacsonyabb lehet az előző generációs Caddy-ben használt blokkokhoz képest, hiteles fogyasztási adatok ugyanakkor csak július elejétől fognak rendelkezésre állni.

A TDI motorokhoz alapvetően hatsebességes kézi váltók társíthatók, de a 122 lőerős TDI, valamint a 116 lóerős TSI motorhoz hétsebességes DSG automataváltó is választható. A Caddy alapvetően elsőkerék-hajtással készül, de 122 lóerős, DSG-váltós változatnál 4Motion összkerékhajtás is elérhető.

A Caddy összesen 19 vezetéstámogató asszisztens rendszerrel rendelkezik, amelyből hat teljesen újnak tekinthető. Ezek közé tartozik a Travel Assist, amely első ízben jelenik a meg a Volkswagen haszonjárműveinél. A jövendőbeli megrendelők emellett a Crafterből ismert utánfutó asszisztenssel, valamint keresztirányú forgalom figyelővel, illetve oldalvédelmi asszisztenssel is választhatják a Caddy-t.

A megújult Caddy ez év végén megjelenhet a kereskedésekben, a hazai árak pedig később lesznek ismertek.