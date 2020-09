A lengyel fővárosban az autóbusz-közlekedés idén ünnepli 100 éves fennállását. Az első, Sauer gyártmányú autóbusz 1920. június 29-én állt forgalomba az óvárosban lévő Plac Zamkowy (“Kastély tér”) és a Plac Zbawiciela (“Megváltó tér) között.

A varsói autóbusz közlekedési vállalat (MZA Warszawa) a centenáriumra való tekintettel idén nyáron is közlekedtette a 100-as nosztalgia járatát. A kezdeményezés 2018-ra tekint vissza, ekkor indították el újra a kifejezetten a belvárosi részeket felölelő, de a Visztula másik oldalán lévő városrészt is érintő 21,46 kilométeres viszonylatot. A vonalon idén főként Jelcz és Ikarus közlekedett a régi, törtfehér-piros varsói flottaszínben. Dacára a centenáriumnak a koronavírus-járvány miatt nosztalgiabuszokon utazók számát idén 51 főben maximalizálták, illetve szalaggal választották le az első sorban lévő üléseket. A maszkviselés pedig minden járaton, így a nosztalgia járatokon is kötelező volt.

Egész nyáron nagyon sokan szerettek volna nosztalgiázni az Ikarusszal.

Egyenesen Budapestről

A magyar buszgyártást képviselő Ikarust 1982-ben gyártották Budapesten. Hajtásáról a jó öreg 10349 köbcentiméteres lökettérfogatú, 193 lóerős, Rába D2156HM6U dízelmotor gondoskodik, amelyhez még 5+1 fokozatú Csepel ASH-75-2 típusú manuális váltó csatlakozik. Az immáron 38 éves autóbusz kiváló állapotnak örvend, ami egyrészt az igényes felújításnak, másfelől pedig a gondos karbantartásnak köszönhető. Még mindig megvannak az eredeti Trilex-tárcsái, de a külső szegélylécek is gyáriak, csak úgy, mint az oldalsó ablakok, amelyek sarkában még ott virít a salgótarjáni üveggyár logója. Igaz, a visszapillantó már nem eredeti.