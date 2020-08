A Westfalia bevonásával kifejlesztett, emelhető tető mostantól a hosszú tengelytávú Ford Transit Nugget Plus kempingbuszhoz is kínálják – korábban csak a rövid tengelytávú variáns (nyitóképünkön jobbra) volt elérhető ezzel a műfajban egyébként gyakori opcióval. Az első rendeléseket novembertől fogadja a gyártó, a kiszállítások 2021 első negyedévében indulnak.

Az egyik (vagy mindkét) végén megemelhető tetőlemez áldás a lakóautót, kempingbuszt használóknak: leengedett állapotban kis légellenállással haladhatnak, behajthatnak parkolóházakba és kompokba, vagy akár tetőboxot is szerelhetnek a kocsira, a kempingben viszont a tetőt felbillentve bőséges belső magasságnak örvendhetnek, és még extra ágyakat is kapnak.

A könnyű tető szimplán, kézzel emelhető ki, csukását pedig olyan rendszer segíti, amely a nyitáskor automatikusan megfeszített oldalfalakat behajtja, így a vászon nem csípődhet be. A tetőre csomagtartó keret szerelhető, alatta pedig két extra alvóhelyet alakíthatunk ki, amelyek nappalra elcsomagolhatók, így még tágasabb lehet a tér.

A hátfal mögötti konyhában teljes értékű fejtér segíti a tevékenykedést

A megemelt tetővel 2,4 méterre nő a szabad belmagasság. A láng- és vízálló, gombaölővel kezelt anyagok mellett hőszigetelést is kapott a tető, így akár hideg évszakokban is használható. A tető alapszíne szürke, de kérhető kék, piros vagy sötétszürke árnyalatban is.

Hátulról bepillantva: WC jobbra, konyha bal elöl. A dupla galériaágy a konyhapulra rögzíthető létrán keresztül közelíthető meg.

A Nuggetben hivatalosan hárman utazhatnak, a fedélzeten teakonyhát és étkezőt találunk. A 2,0 literes, választhatóan 130 vagy 185 lóerős dízelmotorral, kézi vagy automata váltóval szerelt Transit Nugget rövid és hosszú tengelytávú változatai között a legnagyobb különbség, hogy az utóbbiban beépített mellékhelyiség és kihúzható kézmosó is kapott helyet, illetve megnövelték a tárolóhelyek számát. A vizes blokk hátul, függönnyel elhatárolva található; a fedélzeten 2 x 42 literes ivóvíz-tartályt találunk.

A WC válaszfallal határolható el a belső élettértől

Szintén alapfelszerelés (legalábbis a német piacon) a fedélzeti wifi hotspot, amelyre 15 méteres körön belül egyszerre 10 készülék csatlakozhat.