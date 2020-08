Jelenleg két típus létezik a Lynx-ből, hogy nálunk melyiket fogják gyártani, azt egyelőre nem tudni. A KF31-est 2016-ban mutatták be, a 38 tonna tömegű tank maximum 9 katona szállítására alkalmas, a 2018-ban debütáló KF41 kicsit nagyobb, 44 tonnás és 11 katonát képes szállítani.

Moduláris felépítésű a hardver és az elektromos rendszer is, a kialakítás csapatszállító, felderítő, javítóegység vagy mentő is lehet. Nyolcórás szereléssel lehet váltani a kialakítások között. A Lynx harcjárművet 1140 lóerős Liebherr erőforrás hajtja, a váltó a Renk terméke, a felfüggesztést az osztrák Supashock fejlesztette. A golyózápor és robbanóanyagok ellen védő páncélzatot állítólag olyan egyszerűen lehet cserélni, hogy az még a harcmezőn is lehetséges, a rakéták ellen pedig aktív elhárító rendszer védi a lánctalpast. A toronyba elektromosan üzemeltetett Wotan 35-ös gépágyút építenek, ami 35×228 mm-es lövedéket repít ki az ellenség felé.