A kínai Contemporary Amperex Technology Co.(CATL) és a német Trailer Dynamics GmbH együttműködési megállapodást írt alá új, elektromos kamionokhoz szánt félpótkocsik fejlesztéséről és gyártásáról. Ennek megfelelően a kínaiak szállíthatják a 2023-tól sorozatgyártásban készülő Newton eTrailer-hez az akkumulátorokat. Az együttműködés eredményeképpen a jövőben az ilyen félpótkocsival ellátott kamionok nagyobb hatótávval fognak rendelkezni a jelenleg elérhetőhöz képest, mivel így több akkumulátor építhető be egy távolsági áruszállításra használt szerelvénybe.

A német Newton eTrailerbe a CATL legújabb fejlesztésű, 300 kWh összteljesítményű, folyadékhűtéses lítium-vas-foszfát (LFP) akkumulátorait építik be. Ezen energiatároló egységek kedvező tulajdonsága a rendkívül jó ciklusállóság, amelynek köszönhetően kiemelkedően hosszú, akár 10 éves élettartammal is rendelkezhetnek. Energiasűrűségük kiemelkedően jó, 155 kWh/kg lehet ami a cell-to-pack (CTP) technológia érdeme. A CTP-s akksik összeszerelésénél ugyanis jóval kevesebb nem aktív anyagot építenek be az akkumulátorokba.

Bár a Newton eTrailer ígéretes megoldásnak tűnik, a félpótkocsival elérhető plusz hatótávot, illetve annak saját tömegét még nem tették közzé. Így nem lehet tudni, hogy a beépített akkumulátorok pontosan mennyit vesznek el a terhelhetőségből.

