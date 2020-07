Olvass tovább

Mauritiuson a villamosvonal első szakasza 2020 januárja óta már használatban van. Jelenleg éppen a Mauritius Metro Express vonal kiépítése zajlik. A Mercedes-Benz karbantartó járművei minden bizonnyal nagyban hozzá fognak járulni a hálózat sikeres működtetéséhez. Az Unimogok rendkívül sokoldalúan használható haszongépjárművek közé tartoznak, hiszen nemcsak off-road terepen, hanem akár a síneken is képesek közlekedni. Az Unimogok ráadásul még ennél is mostohább körülmények között, akár a vulkánok közelében is helyt tudnak állni, de expedíciós lakóteherautóként is kiválóan alkalmazhatók.

