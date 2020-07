Az angliai Cornwall-megyében található Mullion városka lakói sajátos jelenetnek lehettek nemrég szemtanúi. A kisváros egyik szűk utcájába ugyanis majdnem beszorult egy kamion.

Az angol rendszámú Volvo FH sofőrjének útja a helyi általános iskolához vezetett volna. A gépjárművezető ugyan látta a tiltó jelzést, de a főnöke unszolására tovább hajtott, hogy elérje az úti célját. Ezután hirtelen egy szűk utca kellős közepén találta magát, amelyen már nem tudott tovább haladni az utat szegélyező házfalak miatt.

Szerencséjére nem maradt segítség nélkül és a videó készítés helyett a helyiek inkább segíteni akartak. A sofőrt többen is segítették abban, hogy valahogy kimanőverezzen a szorult helyzetből. “A sofőr kiváló volt. A nagy nézőközönség ugyan hatalmas stresszt jelentett számára, de végig higgadt maradt. Figyelmesen követte egy olyan fickó utasításait, aki maga is rendelkezik egy kisebb teherautó flottával. Nekem is van C+E jogosítványom és tudom, hogy egyáltalán nem könnyű egy ilyen kamionnal itt manőverezni” – jegyezte meg Debbie Cheesman-Knaggs, a nem mindennapi esemény egyik szemtanúja.

A sofőrnek végül a szakszerű segítségnek köszönhetően sikerült kiszabadulnia a szűk utcából. A járművezető az ilyenkor legkézenfekvőbb megoldás, vagyis a tolatás mellett döntött. Szerencsére sem a kamion, sem pedig a környező házakban nem esett kár, így végül happy enddel végződött a történet.

Kövess minket a Facebook-on!