Az új 5 és 5,5 tonnás konverziók megalkotásához a szakemberek a zárt áruszállítós TGE-t, valamint az alvázas, hátsókerék-hajtású változatot vették alapul, 4.7-1 hátsó tengely áttétellel, ikerabroncsokkal, valamint a legerősebbnek számító, két literes dízelmotorokkal, amelyek 177 lóerős (130 kW) teljesítményre és 410 newtonméteres nyomaték leadására képesek. A leendő tulajdonosok a dízelblokkokhoz tetszés szerint hatsebességes manuális-, illetve nyolcsebességes automata közül választhatnak. Természetesen a rövidebb (3460 mm) mellett az összkerekes variánsok nagyobb (4490 mm) tengelytávolsággal is elérhetők. A nagyobb raktérfogat érdekében a TGE furgonok akár szimpla hátsó kerekes verzióban is megrendelhetők.

A két új modellváltozat közös jellemzője az állandó összkerékhajtás, az egyfokozatú elsőkerék-hajtás, valamint a részlegesen önzáró Torsen-differenciálmű. Utóbbi előnye, hogy egyenletes nyomatékeloszlásnál nyitott differenciálműként működik, azonban, ha az egyik kerék elveszti a tapadását, akkor a vonóerő továbbra is megmarad (a tapadás elvesztése esetén a rendszer 0.084 másodperc alatt azonnal összkerékhajtásra kapcsol át). Ennek oka abban keresendő, hogy a szerkezet nem a fordulatszám-, hanem a nyomatékkülönbségre reagál. Szintén nem elhanyagolandó előnye, hogy ez a differenciálmű meglehetősen megbízható működést nyújt, mivel sem hidraulika, sem pedig elektronika nincs benne, így nem is nagyon tud elromlani.

Mivel az összkerékhajtású konverzióknál nincs szükség a magasság növelésére, ezért a belépőmagasság változatlan maradt a hagyományos változatokhoz képest. Ez különösen akkor lehet fontos tulajdonság, ha a járművet mentőautóként, vagy minibuszként használják. Ennek ellenére a hasmagasság 30 milliméterrel megnövelhető, ha a megrendelő úgy kéri. A terhelhetőség szintén változatlan maradt, mivel a 4×4-es hajtásrendszer alig nyom többet 130 kilogrammnál. Ennek megfelelően például az 5,5 tonnás 177 lóerős motorral szerelt, szimpla kabinos és rövid tengelytávú TGE-nél akár 3370 kilogrammos terhelhetőség is elérhető összkerékhajtás mellett.

Az MAN az ausztriai Oberaignerrel közösen nagyot lépett előre az összkerékhajtású járművek terén. 4×4-es kínálata most már a 3 tonnástól egészen az 5,5 tonnás össztömegig terjed a korábbi 4 helyett. A meglévő paletta magában foglalja az alvázas, zárt furgon, valamint a minibusz kialakítású variánsokat is. Ezeket az összkerekes hajtású TGE-ket főként főként tűzoltóautóként, mentőautóként, kommunális feladatokat ellátó járműként alkalmazzák, de az építőiparban is gyakran használják őket építőanyag szállításra. Ugyanakkor lakóautó, vagy nagy teherbírású minibuszok is kialakíthatók belőlük.

