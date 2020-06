A DPD svájci leányvállalata bejelentette, hogy decemberben olyan elektromos teherautót helyez forgalomba, amelynek hatótávja a 760 kilométert is elérheti. A szóban forgó jármű a Futuricum Logistics 18E, amelyet az elektromos betonmixert is jegyző svájci cég, a Designwerk jegyez. Az elektromos teherautókat megszégyenítő hatótáv a 680 kWh összteljesítményű akkumulátorcsomagnak köszönhető, amely a jármű felépítménye alatt kapott helyet.

Hogy miért hasonlít mégis a jármű egy sorozatgyártású Volvóra? Hát azért, mert alapvetően az előző generációs Volvo FH főegységeivel készül, ennek megfelelően kabinja és alváza is Svédországból származik. A Designwerk által fejlesztett hajtáslánc kivételesen nagy, a dízeles változatokéval egyenértékű hatótávval rendelkezhet. Mindez nem volna, ha nem áldoznak be némi hasznos súlyt. Bár az NMC cellás lítiumion akksik súlyát hivatalosan nem tették közzé, ha azt vesszük, hogy a kisebb, 340 kWh-s akksipak 2,27 tonnát nyom, akkor így a nagyobb akár 4-5 tonnát is kitehet. Igaz, a DPD számára inkább a raktérfogat, mintsem a minél nagyobb hasznos teherbírás a fontos, de azért 8 tonnányi csomagot így is el tud cipelni a Futuricum Logistics 18E. Teljes össztömege eléri a 19 tonnát.

A jármű hajtásáról 680 lóerős (500 kW) elektromotor gondoskodik, amellyel legfeljebb 86 km/órás maximális sebességgel tud haladni a teherautó. A nagy akksicsomag miatt lassú töltés nem igazán jöhet szóba nála (a 340 kWh-s változatnál is 15 órát venne igénybe), ezért várhatóan inkább a 150 kW-os CCS gyorstöltő lesz gyakrabban használatban, amivel 3-4 óra alatt teljesen feltölthető a jármű akkumulátorai.

A Futurium Logistics 18E két DPD bázis, Möhlin és Buchs között fog szolgálatot teljesíteni ez év decemberétől. A cég számítása szerint a jármű futásteljesítménye minimum 80 ezer kilométer lesz évente. Ennek megfelelően csak ez az egy jármű 72 tonna szén-dioxid-kibocsátástól óvja meg a Földet. Mindezt úgy, hogy a tervek szerint az új elektromos teherautót teljesen megújuló erőforrásból előállított árammal fogják megtankolni.