1996. szeptember 3-án gördült le a szalagról Mladá Boleslavban az első modern Škoda Octavia. Ebből az első szériából idén hivatalosan is veterán lesz, a mai nyomott áruk pedig hamarosan egy rendkívül tisztességes befektetéssé érhet. A 2026-os év egy nagyon csendes, mégis sokkoló mérföldkő az autós szcénában.

Az 1996-ban gyártott autók idén lépik át először a harmincéves határt, ami a veterán (OT) minősítés alapvető korhatára. Bizony, repül az idő: a legelső Octaviák elindultak az autós találkozókon felbukkanó, retró típusok klubjába.

És messze nem csak a csehek nagy dobásáról van szó. Ugyanebben az évben rajtolt el az Audi A3, a Ford Ka, a Renault Scénic és a Volkswagen Passat B5 is.

Ezek a modellek a maguk idejében újraírták a kategóriájuk játékszabályait, ma pedig a hazai és a külföldi használtautó-portálokon sokszor filléres, leharcolt diszkontautóként cserélnek gazdát. Csakhogy nem minden harmincéves roncsból lesz jövőbeli veterán.

A döntő tényező az eredetiség, a patika állapot és a makulátlan dokumentáció. Pontosan ezért érdemes résen lenni és tudni, mit keressünk, mielőtt a tömeg is ráébredne az üzletre.

Mi kell ahhoz, hogy OT-s rendszámot kapjon az autóm?

Az első lépés a muzeális minősítés megszerzése. A 30 évnél idősebb járművek a törvény szerint két fontos feltétel teljesítése esetén kapják meg a megfelelt minősítést:

A jármű eredeti műszaki jellemzőit nem változtatták meg, vagy annak megfelelően állították helyre.

Olyan esztétikai állapotban van, hogy alkalmas típusának bemutatására.

A második lépés a forgalomba helyezés előtti műszaki átvizsgálás. Nem magyarországi jármű esetén egyedi és forgalomba helyezés előtti műszaki vizsga, már OT-rendszámos és korábban magyar rendszámos járművek esetén időszakos műszaki vizsgálat szükséges.

A harmadik, záró lépés az ügyintézés a Kormányablakban. A Magyar Autóklub által kiadott muzeális minősítés igazolással és műszaki adatlappal a rendelet szerint bármely Kormányablakban mint Hivatalban váltható ki az OT-rendszám és a hozzá tartozó forgalmi engedély.

A muzeális minősítés és műszaki vizsga 5 évig érvényes az OT-rendszám esetén. Többek között ez is egy előnye a veterán autóknak, de emellett az ilyen járművek után nem kell regisztrációs és teljesítményadót fizetni, valamint a kötelező biztosításuk is kedvezményes.

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1996 – jó évjárat

Az 1996-os év nem volt átlagos az autóiparban. Számos márka mutatott be olyan autókat, amelyek alapjaiban változtatták meg a piacot:

Škoda Octavia I (1U): Az első modern Škoda a VW-konszernnel való fúzió után. Forradalmi modell, fenomenális siker. A mai napig ezerszámra futnak az utakon.

Az első modern Škoda a VW-konszernnel való fúzió után. Forradalmi modell, fenomenális siker. A mai napig ezerszámra futnak az utakon. Volkswagen Passat B5 : Az 1996-ban bemutatott generáció a B4-hez képest gigantikus dizájn- és technológiai ugrás volt. Gyakorlatilag még Dunát lehet vele rekeszteni annyit eladó van, külföldön pedig még a ritka motorral szerelt, különleges kivitelekbe is belefuthatunk olcsóbban.

: Az 1996-ban bemutatott generáció a B4-hez képest gigantikus dizájn- és technológiai ugrás volt. Gyakorlatilag még Dunát lehet vele rekeszteni annyit eladó van, külföldön pedig még a ritka motorral szerelt, különleges kivitelekbe is belefuthatunk olcsóbban. Audi A3 8L : Megteremtette a prémium kompakt szegmenst. A korai, 1997-es évjáratokból már most is minimális a kínálat, az utolsó szép darabok ára 800 ezer forint (50 ezer korona) körül mozog, de meredeken ível felfelé.

: Megteremtette a prémium kompakt szegmenst. A korai, 1997-es évjáratokból már most is minimális a kínálat, az utolsó szép darabok ára 800 ezer forint (50 ezer korona) körül mozog, de meredeken ível felfelé. Ford Ka: A kilencvenes évek ikonikus formaterve a zseniális Chris Bangle tollából (amit kevesen tudnak: Bangle nemcsak megosztó BMW-ket rajzolt, hanem ezt a „mikro Fordot” is). Ma még gombokért, 400-500 ezer forint alatt is bele lehet futni az első évjáratokba.

A kilencvenes évek ikonikus formaterve a zseniális Chris Bangle tollából (amit kevesen tudnak: Bangle nemcsak megosztó BMW-ket rajzolt, hanem ezt a „mikro Fordot” is). Ma még gombokért, 400-500 ezer forint alatt is bele lehet futni az első évjáratokba. Renault Scénic: A világ legelső igazi kompakt egyterűje. Szintén a 400-600 ezer forintos sávban mozognak a túlélő darabok.

A felsorolt típusokról szinte kivétel nélkül írtunk, megmutattunk egy sokat futott Octaviát, az Értékbecslőben szerepelt egy ritka motorral szerelt Volkswagen Passat B5, de készült már komplett, bőséges összefoglaló a felsorolt öt modellről a mindennapi gondjaik-bajaik alapján.

Ezeket az autókat az alapmotorokkal jelenleg vastagon egymillió forint alatt meg lehet venni. A használtautós hirdetés árcédulája és a valódi gyűjtői érték azonban két teljesen különböző dolog.

Egy öt gazdát megjárt, lógó belű, rozsdás küszöbű, ecsettel javított Passat soha nem lesz veterán. A minősítő bizottság a gyári állapotot keresi: egyező azonosítók, eredeti, bontatlan blokk, gyári karosszéria és megkímélt utastér. A leginkább lenézett, szürke egérnek számító, alapfelszereltségű gyári verziókban – amiket senki sem tuningolt és nem fújt át – van a legnagyobb potenciál.

A kivételes verziók (legelső gyártási év, nevetségesen alacsony futásteljesítmény, ritka motor) esetében várhatunk valódi értéknövekedést, a saját élménygyűjtés mellett, amit persze nehéz beárazni. A használtautó-piacon már most is nagyítóval kell keresni ezeknek a modelleknek a legelső, 1996/1997-es évjáratait. Kis szerencsével még találhatunk olyan keveset futott, egygazdás, családi kincsként örzött példányokat, amelyek kitűnő alapot adnak egy hosszútávú projekthez.