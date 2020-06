A svájci Thomann Nutzfahrzeuge egészen egyedi Renault T-modellt tudhat magáénak. A T250 High fülkével szerelt, eredetileg nyerges vontatónak született teherautó különleges átalakításon esett át. A járműből egy olyan attraktív show truckot szerettek volna csinálni, ami után mindenki megfordul. Azt sem bánták, ha végeredményben tökéletesen alkalmatlan lesz mindarra, amire tervezték, vagyis nem lehet majd vele félpótkocsikat vontatni.

A végeredmény valóban több mint tökéletes lett, hiszen a Renault T-modell hot rod stílusban született újjá és leginkább az 50-es években használt sörszállító amerikai teherautókra emlékezteti az embert. A matt zöld fényezés, valamint az aranyszínű szegély vonalak alkalmazása mesteri összhangot kelt a jármű megjelenésében. A pontot az i-re a fülke mögé épített platós rész teszi fel, amelyet úgy alakítottak ki, hogy alkalmas legyen néhány fős csoportok VIP-utaztatására.

A platón lévő, amerikai éttermeket idéző bokszban étkezni, sörözni, vagy akár napfürdőzni is lehet, mivel a beépített asztal felett nincs tető. A jármű oldalában egy kisebb büfés blokk is helyet kapott, amiben hot dog készítő, valamint popcorn készítő gép is megtalálható. A különleges hot rodot bárki kibérelhető “mindössze” 289 svájci frankért, vagyis átszámítva 96 ezer forintért. Mindez négy személyre vonatkozó ár, hat személy részvétele esetén már 399 frank, vagyis 132 ezer forintot kóstál a VIP mozizás a Renault hot rodon.

Persze, van, aki erre azt mondja, hogy az élmény megfizetetlen. Különösen akkor, amikor a mozikban már hónapok óta nem volt Európa.

