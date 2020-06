Még a koronavírus járvány előtt mutatta be az MAN legújabb haszonjárműveit, amelyek között ott volt a megújult TGX nyerges vontató is. A távolsági áruszállításra tervezett modellt akkor nekünk is lehetőségünk nyílt kipróbálni, azonban Bilbaó kikötőjében még nem tudtunk számszerűen megbizonyosodni arról, hogy valóban sikerült-e csökkenteni a fogyasztását. Egy németországi vizsgálóintézet, a TÜV Süd azonban alaposan kivizsgálta, vajon sikerült-e elérni az Európai Unió által is elvárt üzemanyag-felhasználást, ezáltal pedig a károsanyag-kibocsátás csökkentését.

Az intézet egy MAN TGX 18.460 típusú nyerges vontatót próbált ki, két, egyenként 342 kilométeres tesztútvonalon, amely országúti és autópályás szakaszokat egyaránt magába foglalt. A minél pontosabb eredmény érdekében a TÜV Süd két sofőrt alkalmazott, mindegyik külön-külön tette meg ugyanazt a tesztútvonalat. A két teszt között azonban nemcsak a gépkocsivezetőket, hanem a félpótkocsikat is kicserélték. Fontos megmérettetés volt ez a német gyártó számára, az előző generációhoz képest ugyanis számos fejlesztést bemutatott a TGX-családon.

Ezek közé tartozik az új motorgeneráció, valamint az új, hipoid fogazású tengelyhajtás is, amely kifejezetten hosszú, 2,31-es áttételezést kínál. Az MAN szerint a távolsági fuvarozásban való alkalmazás esetén ez a tengelyhajtás a TipMatic sebességváltóval együtt ideálisan egészítheti ki az egylépcsős turbófeltöltéssel, csökkentett arányú kipufogógáz-visszavezetéssel és megnövelt termodinamikai hatásfokkal rendelkező D26 Euro VId motort.

Mennyi az annyi? A TÜV Süd egyelőre nem tette közzé honlapján az idei fogyasztás mérés eredményeit. Egy elérhető háttéranyag szerint ugyanakkor a TÜV már tavaly 4 százalékos fogyasztás csökkentést regisztrált 607 kilométeres tesztúton, egy előző generációs TGX 18.510 nyergessel. A német intézet szerint a felfrissített, immáron Euro VId károsanyag-kibocsátási szintet teljesítő D26-os blokk 25,40 litert fogyasztott 100 kilométeren, 78,20 km/órás átlagsebesség mellett. (Az Euro VIc D26-os blokk 26,50 litert evett 100 kilométere, 76 km/órás átlagsebességnél). Ez azt jelenti, hogy a gyártónak az új TGX-szel még sikerült további 4,2 százalékos fogyasztáscsökkentést elérnie a tavalyi eredményekhez képest. A 2019-es mérés részletes adatai ezen a linken találhatók.

A TÜV Süd vizsgálatai azt mutatták, hogy az új MAN TGX 684 kilométeres tesztút során 8,2 százalékkal kevesebb gázolajat használt fel, mint a vele azonos specifikációjú, ám előző generációs Euro VIc dízelmotorral szerelt TGX. Érdekesség, hogy a februári bemutatón és a sajtóanyagokban az MAN éppen 8 százalékos fogyasztás csökkentést prognosztizált, ami azt jelenti, hogy a gyártó kellően alapos teszteket végzett a TGX-szel kapcsolatban. Ez érthető, hiszen a jármű gyártóknak biztosra kell menniük, hiszen, ha 2025-re nem sikerül összesen 15 százalékkal lefaragni sorozatgyártásban készülő járműveik étvágyát, akkor kemény büntetést kell fizetniük az EU-nak minden eladott haszonjármű után.