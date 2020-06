A tréler buszok fejlődésére kétségtelenül nagy hatással volt, hogy a csuklósok megjelenéséig maguk a gyártó is kínáltak ilyen megoldásokat, utána azonban inkább a házibarkács és a kendácsolás kategóriájába süllyedt le ez a kategória. De lássuk hogyan született meg ez a kategória? A kezdetek-kezdeték, 1898-ban a francia De Dion-Bouton már épített tréler buszokat, de szélesebb körben csak az első világháború után kezdtek el foglalkozni a gyártók ezzel a témával.

Ma már szinte kikoptak a köztudatból a tréler buszok, holott a múlt század első felében legalább olyan alternatívát nyújtottak, mint a csuklós buszok. Alkalmazásuk egyszerű volt, ha a nyerges vontatót szervizelni kellett, akkor a tréler buszt rákapcsolták egy másikra és már mehetett is. Ez gazdaságossá tette a felhasználásukat, még akkor is, ha az utazás nem volt annyira komfortos ezeken a buszokon. Érdekes módon a nyugati világ sokáig alkalmazta ezeket a buszokat, míg Közép-Európában meg sem tudtak jelenni a pótkocsis, majd a csuklós buszok elterjedése miatt.

Ford tréler busz egy korabeli reklámon. Már akkor sem bízták a véletlenre, hogyan lehet az üzemeltetőket megfogni.

A ’30-as években már Németországban ismertek voltak az Opel Blitz tréler buszok, amelyek általában egy tengellyel és egy ajtóval rendelkeztek. A járművekhez a vontatókat az Opel gyártotta, míg a trélereket a Schumann, valamint a Werdau (későbbi IFA) építette. Az első időkben csak egytengelyes, egyajtós változatokkal rukkoltak elő, de később kéttengelyes, emeletes tréler buszokat is készítettek. A járművek Berlinben, illetve Lipcsében is közlekedtek és egyedfejlődésük az ’50-es évek közepén állt meg, amikor is elkészült az emeletes tréler busz, amit trolihajtású nyerges húzott. Hogy nézne ki a mai világunk, ha elkezdik ennek a sorozatgyártását?

Holland és ausztrál változatok

Jelenlegi ismereteink szerint a tréler buszok terén Európában a hollandok voltak a csúcstartók. 1946-49 között a Holland Államvasutak jelentős mennyiségű buszra adott le megrendelést a brit Crossley-nak. A cég a több mint ezer darabos megrendelés teljesítését a helyi viszonyokat jól ismerő DAF céggel közösen képzelte el. A leszállított autóbuszok között volt 250 darab tréler busz is (PT42/1), amelyek 52 ülőhellyel és 28 állóhellyel rendelkezek. A pótkocsikat Crossley nyergesek húzták, a trélereket ugyanakkor a DAF gyártotta, karosszálásukat pedig kis holland üzemek végezték (Verheul, Werkspoor, Fokker and Aviolanda). Később 70 darabot használtak eladtak Észak-Németországnak, ahol 1965-ig utasszállításra használták őket.

Bár Anglia hagyományosan egy emeletes buszokra fókuszáló ország volt, azért náluk is használtak egy időben tréler-buszokat. Sőt volt rá példa, hogy a nyergesek emeletes tréler buszokat húztak. A British Airways például még 1969-ben is használt tréler buszokat a repülőtéren. Azokat, az egyszintes változatokat Bedford nyergesek húzták. Mivel Ausztrália a brit korona felségterületéhez tartozik, így egy időben az ausztrálok is átvették ezt a megoldást. Igaz, ebben a kényszer sokkal inkább szerepet játszott, mert állítólag Anglia nem volt képes elegendő emeletes busz alvázat szállítani Ausztráliának a második világháború után.

A személyszállító félpótkocsik pedig közel annyi utast tudtak elvinni, mint a “double decker” autóbuszok. Ennek köszönhetően a kontinensen összesen 123 darab trélerbusz készült el, azonban elenyésző számú példány maradt fenn az utókornak. A Sydney Buszmúzeum mai napig őriz egy 1947-ben, a Parramatta Bus Company által épített példányt, amelyet eredetileg AEC Matador nyerges húzott, majd azt 1972-ben Leyland Cometre cserélték. A speciális tréler busz ugyanakkor egészem 1972-ig közlekedett. Érdekessége, hogy az átalakított nyergest nemcsak gardróbbal, hanem WC-vel is felszerelték.

Csehszlovák innováció

Közép-Európában a tréler buszok nem jutottak szerephez, de az ’50-es évek végén a Karosa Vysoké Mýto-i gyárában dolgozó szakemberek tettek rá egy kísérletet. Nekik ugyanis egy fontos problémát kellett megoldaniuk: a forgalom növekedés következtében a nagyvárosokban egyre több volt az utas, ezért nagyobb befogadóképességű buszokra volt szükség. A kapacitás növelése ugyanis Prágában már nem volt tartható a szóló buszok után kötött utánfutókkal. ( Ezzel a problémával Budapest is szembesült, ezért indulhatott el a MÁVAUT csuklósítási programja) Így született meg a NO80-as utasszállító félpót ötlete, amit a nyugati változatokhoz hasonlóan egyszerűen a nyerges vontató mögé lehetett kapcsolni.

A mérnökök számára a kiindulási alapot az akkor népszerű város busz, a Škoda 706 RTO jelentette, így annak mintájára elkészítettek egy 10,5 méter hosszú 2,4 méter széles és 2,98 méter magas autóbuszt, aminek csak egyetlen egy tengelye volt. Az utasszállító félpót végül nagyobb befogadóképességgel rendelkezett, mint maga a donor modell. Míg a 706 RTO 38+2 ülőhellyel rendelkezett, addig a NO80-ason 51 fő foglalhatott helyet. Nagy befogadóképessége abban keresendő, hogy csak egy utasajtóval látták el és a székeket mindkét oldalon dupla üléspárban építették be.

A prototípus 1960-ra készült el, de csak 1961-ben mutatták be a nagyközönségnek. A járművet számos helyen, többek között Táborban, Zlínben és Brünnben is tesztelték, végül Pozsonyban kötött ki, ahol 17 évig szolgált. A félpótót általában Škoda 706 RTTN vagy Tatra 137-es teherautó vontatta. Végül nem készült belőle több darab, így kész csoda, hogy eredeti fennmaradhatott az utókornak. A jármű 2007-re esett át a restauráláson és egy évvel később már alkalmi jelleggel utasokat is szállított Brünnben.

Kubában bejön az ötlet

A busz kinézetű félpótkocsi ötlete Csehszlovákiában terméketlen talajra hullott (ebben kicsit az is szerepet játszott, hogy sikerült csuklósítani egy Škoda buszt, ami végül a 706 RTO-K típusszámot kapta). A szocialista barakk másik, immáron egzotikus utcájában viszont szinte gombamód kezdtek el szaporodni a tréler-buszok. Persze nem azonnal. A két dolog között nem feltétlenül van párhuzam, sőt Kuba leginkább az elszigeteltsége miatt kényszerült erre a megoldásra. A karibi országban korábban több ezer Ikarus 200-as futott Girón néven, de idővel ezek kiöregedtek.

Kuba mégsem selejtezte őket, hanem egyes példányokat átépített tréler-busszá, azaz a szóló buszokból kivette a motort, majd kocsitestet ráhegesztették egy félpótra, vagy egyszerűen csak egy ZiL, vagy egy traktor után kötötték, hogy így is el tudja látni az eredeti funkcióját. Kuba sokáig élt ezzel a költséghatékony megoldással, így ugyanis meg lehetett növelni a buszok eredetileg tervezett élettartamát.

Tréler buszok napjainkban

Tréler buszok most is léteznek, bár már nem alkalmazzák őket olyan széles körben. Kuba mellett leginkább Dél-Afrikában használtak a kétezres évek elején ilyen járműveket. A recept szinte minden közelmúltbéli felhasználásnál azonos volt: az utasszállításra tervezett félpótot általában egy helyi üzem fejlesztette és gyártotta az ottani igényeknek megfelelően.

Az Afrikában változatok között egyaránt voltak emeletes, illetve egyszintes változatok. Igaz, az újabbak már leginkább egyszintesek voltak. A Dél-Afrikában alkalmazott buszok közös ismertetője jegye volt, hogy a felépítmény általában már meglévő félpót alvázra készült, így relatíve panorámás kilátás áll rendelkezésre az utastérből. Ezek a tréler buszok rém egyszerűen szervizelhetők, mivel a karosszériába gumiágyazású, nyitható felületű ablakok kerülnek, amiket viszonylag egyszerű cserélni. Érdekesség, hogy a csomagtartó a régi buszokhoz hasonlóan a tetőre került, ami körülbelül olyan megoldás, mintha most egy félpót tejejére még táskákat raknánk.

A tréler buszok történelméből kétségtelenül inkább az az időszak nevezhető emlékezetesnek, amikor még maguk a gyártók foglalkoztak ilyen járművek fejlesztésével, mert az utólagos kendácsolás eredményeképpen már kevésbé szép buszokat eredményezett. Ettől függetlenül talán sohasem jöttek volna olyan párosítások mint például a Kamaz által húzott Ikarus tréler és hasonlók, amelyek gyakorlatilag a kendácsolt tréler buszok csúcsát jelentik.