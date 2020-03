Olvass tovább

1950-ben a Type 2 T1 még egyszerű szárnypróbálgatásnak is tűnhetett. Motorja és a sebességváltója a Bogárból származott, a karosszériája és padlólemeze viszont már új fejlesztés volt. Maximális hasznos teherbírása elérte a 750 kilogrammot, ezért nemcsak nyolcüléses minibuszként, hanem furgonként is ki lehetett használni. 1951-ben érkezett belőle a “Micro Bus De Luxe” kiadás, amelyet nem hivatalosan “Samba” busznak hívtak. Ez már körbefutó ablakokkal, egyedi tetőablakokkal és összecsukható napfénytetővel jelent meg a piacon.

Egy évvel később megjelent a platós változat, amely az ’50-es évek jellemző teherautója volt. A sorozatból gyorsan felbukkantak a különféle változatok. Aztán a Westfalia kemping kiadást is készített a Bulliból, amely lényegében az első kompakt lakóautó is volt egyben. A lakóautós változat azóta is töretlen népszerűségnek örvend. 1956-ban a termelést áthelyezték a hannoveri új üzembe, hogy jobban ki tudják elégíteni a folyamatosan növekvő igényeket, 1957-től pedig már Brazíliában is gyártani kezdték.

A Type 2 T1-esből összesen 1,9 millió változatot gyártottak, majd 1967-ben megjelent utódja, a T2-es, amely megőrizte az előd népszerű formavilágát, karosszériája azonban nagyobb felületű ablakokkal és osztatlan szélvédővel készült. A Transporter eddig összesen hat generációt élt meg, a legújabb széria 2016-ban mutatkozott be és az újonnan elkészült példányok azóta is pálmafák alól gurulnak ki Hannoverben. Az elmúlt évtizedben több különleges kivitelhez is volt szerencsénk. Találkoztunk az indonéziai követség megrendelésére készített T1-essel és járt már nálunk balatonos és retrósított kiadás is.