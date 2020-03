A Scania 2017-ben mutatta be a városi áruszállításra fejlesztett, alacsony fülkés L-szériát. Akkor még elsősorban 9.0 literes dízelmotorokkal kínálták ezt a típust és a 7.0 literes erőforrásokat a nagyobb, P-szériás fülkék alá építették be. A helyzet idén változott és mostantól már az L-széria is elérhető a soros, hathengeres, Bosch üzemanyag befecskendezést és SCR katalizátort használó D07 erőforrásokkal.

A kis tömegű erőforrás előnye, hogy már alacsony fordulatszámon egyenletes és kifinomult teljesítményleadásra képes. Mindamellett nemcsak dízellel, hanem hidrogénezett növényi olajjal és FAME bioüzemanyaggal is üzemeltethető. Ennek köszönhetően az alacsony károsanyag-kibocsátási zónákban is lehet az ilyen motorral felszerelt teherautókkal közlekedni. A szigorúbb előírások alá sorolt területeket nem szükséges fejben tartani a Scania Zone alkalmazással, amely az automatikus helymeghatározással támogatja a sofőrt a közlekedési és környezetvédelmi szabályozások betartása érdekében.

Alternatívák a dízelre HVO A hidrogénezett növényi olaj (Hydrogenated Vegetable Oil, HVO) kiváló minőségű bioalapú dízel-tüzelőanyag, amely nem károsítja a tüzelőanyag-rendszert, a motort, a kipufogó-utókezelő berendezést, és nem lesz rosszabb a kipufogógáz-kibocsátás sem. A HVO különböző forrásokból származhat, például készülhet használt olajból, repceolajból, pálmaolajból és állati zsírokból. A fenti energiaforrások használata jelentősen visszafogja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. A hagyományos dízelhez képest a CO2-kibocsátás akár 90%-kal is csökkenhet. FAME A biodízel (vagy FAME, zsírsav-metil-észter) különböző alapanyagokból, például repcemagból, növényekből és használt sütőzsiradékból készülhet. A biodízel nagy előnye, hogy folyékony és nagy mennyiségben elérhető. A fenntartható biodízelt elsősorban összekeverik a dízellel vagy tiszta, 100%-os formában használják fel. A hagyományos dízelhez képest a CO2-kibocsátás akár 66%-kal is csökkenhet a becslések szerint.

A jövendőbeli üzemeltetők háromféle – 220, 250, 280 lóerős – teljesítményszint közül választhatnak. A legerősebb erőforrásnál 1200 newtonméteres forgatónyomaték áll rendelkezésre, 1600 percenkénti fordulatszám mellett. A kisebb motoroknak köszönhetően az L-széria teherbírása 360 kilogrammal nagyobb lett.

A Scania L-szériás fülkék 200 centiméter hosszúak és háromféle tetőmagassággal állnak rendelkezésre. Ezen járműveket térdeplőfunkcióval is meg lehet rendelni, így a belépési magasság mindössze nyolcvan centiméter. A Scania szerint ezeket a teherautókat elsősorban a városi áruelosztásra használják, de egyre több üzemeltető rendeli meg tőlük az L-szériát billenőplatóval is. A Scania ezen modellje ugyanis teherautó daruval, külső kamerákkal és az utasoldali ajtóba épített City Safe alsó ablakkal kiegészítve ideális karbantartó jármű lehet.

