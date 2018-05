Olvass tovább

A Scania tűzoltóautók kétféle hosszúságban (P28 és P31) is rendelhetők. A hosszabb változat kétféle - normál, illetve alacsony – tetőmagasságban készülhet.

Belső

Az új Scania L-szériás kabint kifejezetten a lüktető és nyüzsgő belvárosi forgalom igényeknek megfelelően alakították ki. A tervezők azt szerették volna elérni, hogy a sofőrnek a lehető legjobb rálátása legyen a környezetére és a lehető legkevesebb holttérrel kelljen megküzdenie. Felmérések szerint az alacsony belépésű kabinok 20-40 százalékkal csökkentik a gyalogosokkal való ütközések esélyét. A tolatókamerák használatával pedig 40 százalékkal kevesebb baleset történhet hátramenetben. Mindez jó motiváció volt a tervezők számára. Az L-szériába tartozó fülkék két méter hosszúak és háromféle – alacsony, normál, magas – tetőmagasságban készülnek.

Ezeknél a kabinoknál kulcskérdés, hogy mennyit kell lépcsőznie a korán kelő munkavállalóknak. Az L-szériánál mindössze egy lépcsővel és 80 centiméteres padlómagassággal kell számolni, függően az abroncsmérettől. Mindez az alacsony építésnek és a süllyesztésnek köszönhető, a kézifék automatikus, vagy manuális aktiválásával ugyanis a karosszéria 10 centimétert süllyed. Süllyesztés nélkül két lépcsőfok és 93 centiméteres padlómagasság áll rendelkezésre.

Az L-széria karosszériájának hasmagassága ráadásul elől sem több 24 centiméternél. Az alacsony építés a felépítménygyártóknak is kedvez, hiszen a felépítmény az első tengely mögött, akár már mindössze 42 centiméteres magasságban kezdődhet. Jobb manőverezés érdekében az L-széria 4×2-es változat mellett 6×2*4 hajtásképletű, elektromosan kormányzott függőtengellyel is készülhet. Ehhez a sorozathoz a felfrissített 9,0 literes motort kínálja a gyártó, 280 – 360 lóerő közötti teljesítményszinteken, de még idén kiegészül a kínálat két 9,0 literes gázzal üzemelő motorral (CNG&LNG).

Az áruelosztó haszonjárműveket képviselő P-széria háromféle magasságban érhető el rövid, nappali, valamint hálófülkés kivitelben. A nappali kabin légterelők nélkül 2,92 méter magas, a Highline hálófülke viszont már 60 centiméterrel nagyobb. A P-sorozathoz elérhető motorpalettán 7,9 és 13 literes erőforrások kaptak helyet 220 és 500 lóerő közötti teljesítményszinteken. A legkisebb blokkal rendelve a P-fülkés teherautók 10 centivel alacsonyabb motoralagúttal készülhetnek, köszönhetően annak, hogy az erőforrás kevesebb helyet vesz el az utastérből.

A komolyabb feladatokra, így akár az építőipari fuvarokra is bevethető G-széria szintén háromféle – rövid, nappali, hálófülkés – kivitelben készülhet. A rövid fülkés légterelés nélkül mindössze 3 méter magas, de a Highline kivitel már 3,61 méteres magasságban készül. Ehhez a modellcsaládhoz összesen tíz féle 9 és 13 literes motor áll rendelkezésre a 280 és 500 lóerő közötti teljesítményszinteken. A nyerges vontató 7 féle, míg az alvázas 14 féle hajtásképlettel készülhet.

Az L, P és G-széria fülkéi megújult műszerfallal és belső kialakítással gazdagodtak. A kabinok újragondolásakor a Scania mindent a jobb kilátásnak rendelt alá, éppen ezért valamelyest balra tolta a vezetőülést és a kormánykereket, emellett keskenyebb és letisztultabb műszerfalat épített be. A fordulatszám-, illetve a sebességmérőt, valamint a fedélzeti számítógépet egy keretbe foglalták a műszerfalon, ráadásul mind a fordulatszám, mind pedig a sebességmérőbe beépítettek egy-egy kör alakú folyadékkristályos kijelzőt, melyek többek között a külső hőmérsékletről, a megtett útról és az üzemanyag aktuális szintjéről nyújtanak információkat a sofőrnek.

A kormánykeréktől jobbra kapott helyet az elektronikusan működtethető kézifék, valamint a multimédia rendszer kezelőfelülete. A műszerfal alján pedig praktikus pohártartókat és tárolópolcokat alakítottak ki. A motorsátor tetejét sokféleképpen ki lehet használni, az L-szériában a hulladékszállító esetén például üléseket építettek rá, de akár rakodótálcával is rendelhető.

A holtterek csökkentése érdekében mind a P, mind az L-széria esetében opcionálisan elérhető a Corner Eye View. Ez két, az oldalsó visszapillantók környezetébe épített kamerát jelent, melyek láthatóvá teszik a szélvédő, valamint az utasajtók alatti tereket a sofőr számára. Ugyancsak ennél a két szériánál opcionálisan elérhető a Scania City Window, amelyet az utasajtók alsó részébe építenek be. Így a sofőrnek jobb rálátása nyílik a fülke környezetére, adott esetben egy, a jármű mellett álló gyermeket is észre tud így venni. Igaz, a megoldás kompromisszummal jár, hiszen az utasajtó ablakait nem lehet teljesen lehúzni. A holtterek eltüntetéseben a Scania 360 fokos kamerarendszere is a vezető segítségére lehet.

Megújult legénységi fülkék

A svéd gyártó új legénységi fülkével kínálja tűzoltóautóit. A fejlesztést frappánsan „a jóból nagyszerű lett” kifejezéssel illették. Az egyik legfontosabb újítás, hogy ha valaki hosszabb kabint szeretne, akkor a toldást nem középen, hanem a fülke végén adják hozzá. Ez leginkább a felépítmény gyártóknak jó hír, hiszen sa szabványos hosszal könnyebb tervezniük. A tágas kabin alapvetően két P-fülkéből áll össze, a végeredmény viszont annyira professzionális, hogy egy avatatlan szem észre se venné mindezt. Az új megoldásnak köszönhetően 30 százalékkal rövidült a legénységi kabinok összeszerelési ideje.

A legénységi fülke kétféle hosszúságban 9,0, vagy 13,0 literes, akár 500 lóerős motorokkal is rendelhető, Opticruise, vagy Allison automatizált váltóval társítva őket. A tűzoltóautóknál kulcsfaktor, hogy kabin tágas és biztonságos legyen: Svédországban 25-30 kilogrammos tűzoltó felszerelésben is le tudtuk tesztelni a ki- és beszállást, melyet nagyban megkönnyített a széles ajtó és az automatikusan lenyíló lépcső.

A komfortos utazásért a hátsó traktusban ülők kényelméről nagy teljesítményű légkondicionáló, széles ülőfelülettel ellátott ülések gondoskodnak, de a Scania olyan további újításokra is gondolt, mint például a fülkében elhelyezett lefolyónyílás, ami teljesen olyan, mint a kádaknál. A hátsó ülőpad alatt pedig egy kívülről elérhető tárolórekeszt is kialakítottak. A biztonság érdekében pedig négy függönylégzsákot építettek be. Opcionálisan Scania City Safe Window, valamint függőleges kipufogócső is rendelhető a legénységi fülkéhez. Szükség esetén pedig az üzemeltető egy harmadik, elektronikusan kormányzott függő tengellyel is megrendelheti a Scania tűzoltóautót (6×2*4).

A Scaniáról A Scaniát 1891-ben alapították, jelenleg a Volkswagen Truck&Bus GmbH tulajdonában van. A svéd cég jelenleg több mint 100 országban van jelen és 49 300 főt foglalkoztat. A kutatás&fejlesztés Svédországra koncentrálódik, de a brazil és indiai részleg is részt vesz benne. A Scania Svédországban, Hollandiában, Ázsiában és Latin Amerikában rendelkezik gyártókapacitással, de Afrikában és Eurázsiában is van összeszerelő üzeme. 2017-ben 82 472 teherautót és 8305 buszt, valamint 8521 hajómotort szállított le. Tavaly a 2016-os évhez képest 15 százalékkal nőttek az eladásai, ezzel rekordnak számító, 119,7 milliárd svéd koronás bevételre tett szert.

Motorok

A motorok között a Scania legnagyobb dobását egyértelműen az új, hathengeres, 13 literes gázüzemű erőforrás jelenti, mely távolsági árufuvarozásra, valamint építőipari feladatok teljesítésére egyaránt alkalmas. Ezt a gázmotort a vele azonos méretű dízel blokk alapján fejlesztették ki. Otto-elven működik és sztöchiometrikus keverési arányt alkalmaz: az oxigén és a földgáz keveredése még azelőtt megtörténik, hogy az üzemanyag a hengerek közé jutna. A dízellel megegyező nyomatékot kínáló motor cseppfolyósított (LNG), illetve sűrített földgázzal egyaránt üzemeltethető (CNG). Az új erőforrás 410 lóerős teljesítménnyel rendelkezik, 2000 newtonméteres forgatónyomatékát pedig 1100-1400 percenkénti fordulatszámon adja le. Az erőforráshoz minden esetben a Scania Opticruise automatizált sebességváltó csatlakozik, így a sofőrnek nem kell a váltással bajlódnia. A LNG-vel üzemeltetve egy 40 tonnás kamion esetében 1100 kilométeres, míg ikertankkal akár 1600 kilométeres hatótávra is képes lehet. A CNG-vel pedig 400-500 kilométeres hatótáv állhat rendelkezésre.

A Scania a kisebbik, 9,0 literes gázmotort is korszerűsítette, mely 280, illetve 340 lóerős teljesítménnyel áll rendelkezésre. Károsanyag-kibocsátás terén elmondható, hogy CNG-vel üzemeltetve 15 százalékkal, míg biogázzal akár 90 százalékkal alacsonyabb lehet a szén-dioxid kibocsátása egy dízelhez képest. Fontos előnye, hogy csendes, hiszen zajszintje nem haladja meg a 72 decibelt, a gázmotor tiszta működéséből fakadóan pedig 60 ezer kilométerenkénti szervizintervallummal is beéri, viszont a gyújtógyertyát 45 ezrenként kell cserélni, ami még így is 50 százalékkal nagyobb élettartamot jelent az előző generációs Scania gázmotorokhoz képest. Üzemanyag-felhasználása ugyanakkor 4-7 százalékkal kisebb az elődhöz képest.

A svéd gyártó egy új 7,0 literes motort is piacra dobott, melyet kifejezetten a helyi áruszállítás igényeinek megfelelően terveztek meg. Ilyen kicsi motort a Scania évtizedek óta nem kínált teherautóihoz. Az új soros elrendezésű, hathengeres erőforrást a svédek a Cummins-szal közösen fejlesztették ki. Legfontosabb előnye, hogy 360 kilogrammal könnyebb elődjéhez képest, de szintén pozitívum, hogy a maximális nyomaték már alacsony, 1050-es percenkénti fordulatszámnál rendelkezésre áll. A blokkot új fejlesztésű fix geometriás turbóval szerelték, károsanyag-kibocsátási normákat pedig a már jól bevált szelektív katalitikus redukcióval (SCR) teljesíti.

A Scania 9,0 literes erőforrásához képest a 7,0 literes motorral a gyártó közlése szerint jelentős spórolás érhető el. Gyári számítások szerint, ha egy üzemeltető például egy 7,0 literes erőforrással szerelt teherautóval 50 ezer kilométert tesz meg évente 25l/100 km-res átlagfogyasztás mellett, akkor 625 eurót takaríthat meg. A bevétel szempontjából pedig – 1,5 euro/kg –os értéken számolva – 540 euróval többet tehet zsebre egyetlen egy fuvarnál, köszönhetően a kisebb önsúly miatt jelentkező nagyobb terhelhetőségnek. A 7 literes motorcsaládot a Scania a disztribúciós- és hulladékgyűjtős feladatok ellátására ajánlja, viszont sörszállításhoz már inkább a nagyobb motorcsaládot javasolja.

Bár a hazai piac szempontjából kevésbé releváns, azért fontos megemlíteni, hogy a Scania egy új 13,0 literes, ED95-ös bioetanollal üzemeltethető, 410 lóerőst erőforrást is bemutatott. Az ED95-ről annyit, hogy a svéd SEKAB fejlesztette ki és 95 %-ban tartalmaz bioetanolt, 5 %-ban pedig égésjavítót és kenőanyagokat. Az új soros elrendezésű, hathengeres blokk a dízelekéhez hasonló, 2150 newtonméteres nyomatékteljesítményt ad le, akár 90 százalékkal kevesebb szén-dioxid kibocsátás mellett.

Az elődhöz képest a Scania jelentős javulást ért el az üzemanyag-befecskendezés, valamint a sűrítés terén. Előbbi a XPI befecskendezésnek, utóbbi pedig a módosított hengerfejeknek köszönhető. A svéd gyártó ajánlása szerint ez a blokk távolsági és regionális fuvarozásra egyaránt alkalmas, a bioetanol pedig számos országban helyileg is előállítható, így egy versenyképes és környezetbarát üzemanyagról beszélhetünk. Hazánkban alig 40 helyen lehet bioetanolt tankolni, mivel a korábbi hálózat leépült és a jövedéki adó emelések sem tettek jót ennek az üzemanyagnak. Igaz, most 310-320 forintos literenkénti árával olcsóbbnak számít a gázolajnál.

Vezetés

Az új modelleket a Scania Demo Center tesztpályáján lehetett elvinni néhány körre a svédországi Södertälje-ban. A tesztkörökre összesen 70 perc jutott, ami elsőre nem tűnik soknak, de arra azért elegendő volt, hogy megismerjük az egyes modellek legfontosabb menettulajdonságait.

Elsőként a P220-as volánja mögé ültem be, melyet kifejezetten disztribúciós feladatok teljesítésére terveztek. A 19 tonnás össztömegű teherautó nagyon jó kedvcsinálónak bizonyult, már az első métereken érezni lehetett az újításokat. A kormányzás könnyebb és pontosabb lett, a fülkéből pedig jobb a kilátás, amit csak tovább fokoznak a különféle kiegészítő tükrök. A 7,0 literes blokk 220 lóerős , illetve 1000 newtonméteres nyomaték leadására képes és ezzel meglehetősen dinamikusan mozgatta a közepes terheléssel megrakott járművet.

A P220-as a tesztpálya 15-20 fokos emelkedőin is könnyedén kapaszkodott fel és az élesebb kanyarokban is megőrizte stabilitását. A 4,75 méteres tengelytávnak (maga a jármű 8,59 méter hosszú) köszönhetően elképesztően jó fordulókörrel rendelkezik, emellett a szűk városi utcákon is jól navigálható. A Scania erre az alkalomra felépített egy stockholmi utcát díszletből: az egyenes szakaszra már a ráfordulás sem volt egyszerű, a jármű viszont tökéletesen vette az akadályokat és úgy tudtam vele kijönni a szűk utcából, hogy nyugodt lehettem afelől, hogy forduláskor nem fog hozzáérni a hátulja a díszlethez. A pálya egyik ügyességi szakaszán pedig egy kiálló műanyagrudat kellett a jobb kerékkel megérinteni. Ehhez természetesen nagy szükség volt a jobb oldali utasajtó fölött elhelyezett visszajelző tükörre, valamint az utasajtó alsó ablakára (Scania City Window), másképpen aligha lehetett volna látni a sofőrülésből az alig 80 centiméter magas rudat. A P220-ast hajtásához hidrogénezett növényi olaj (HVO) (ami régebben margarin alkotóelem volt) tankoltak az üzemanyagtankba, de a menet közben észre sem lehetett venni, hogy nem hagyományos gázolajjal közlekedtem.

A lehető legdinamikusabb teljesítményt a 9,0 literes, 360 lóerős, 1700 newtonméteres motorral szerelt tűzoltóautó nyújtotta, mely nemcsak az erős motornak, hanem relatíve alacsony, 11,5 tonnás összsúlyának köszönhetően is meggyőző vezetési tulajdonságokról tett tanúbizonyságot. A 8,25 méter hosszú tűzoltóautó rendkívül fordulékony és a meredekebb emelkedőkre is úgy kapaszkodik fel, hogy a motorban még érezhetően marad tartalék. Persze egy tűzoltóautótól általában a maximumot várja el az embert, de jó érzés megtapasztalni, hogy a P360-as még ennél kicsivel többre is képes lehet.

A 9,0 literes, 280 lóerős, 1400 newtonméteres dízel erőforrással szerelt L 280-as alacsony építésű fülkéjét gyorsan meg lehet szokni, dacára annak, hogy ennél a járműnél valamelyest közelebb van a sofőr a földhöz. A beszállás a 10 centis süllyesztésnek és a széles fellépőnek köszönhetően valóban kényelmes, a kormány magassága és iránya egy gombbal kényelmesen beállítható. Az egyetlen dolog, ami eleinte zavaró lehet, az a magasabb motorsátor, mely kicsit szűkíti az utasteret. A tervezők viszont praktikus, pohártartóval szerelt tálcát álmodtak meg rá, így a mindennapok során nagy hasznát veheti az ember. A szintén HVO-val hajtott L 280-as nagyon jó manőverezési tulajdonságokról tett tanúbizonyságot a szűk stockholmi kisutcát imitáló szakaszon és a kanyarokban is nagyon jó volt a menetstabilitása. Ugyanakkor az emelkedőkön felfelé kapaszkodva a szokásosnál picivel több idő telt el az automataváltó fokozatváltásai között.

Nem okozott csalódást az ugyancsak hidrogénezett növényi olajjal hajtott P 280-as sem, melyből egy darus változatot próbálhattam ki. A 7,85 méter hosszú jármű nagy, 4,55 méteres tengelytávolsággal rendelkezik és ennek pozitív tulajdonságai vezetés közben is jelentkeznek. A P 280-as nagyon jól manőverezhető, szervója azonnal reagál a kormánymozdulatokra. Ennél a típusnál is jó szolgálatot tesz a Scania új fedélzeti számítógépe, mely többek között kijelzi a kötelező pihenőidőket, az aktuális súlyt, valamint az aktuális üzemanyag- és AdBlue szintet. Nem utolsósorban pedig visszajelzést ad a sofőr vezetési stílusáról.

A Scania új modelljeinek tesztvezetését a G 450-es nyerges vontató tette teljessé, mely mögé egy konténerszállító pótkocsit kapcsoltak. A járművet így teljes terhelés mellett lehetett kipróbálni. A 13 literes, 450 lóerős motorral szerelt nyerges vontatóval gyerekjáték elindulni, a maximális 2350 newtonméteres nyomatékteljesítmény ugyanis már ezres percenkénti fordulatszám mellett rendelkezésre áll. A HVO-val hajtott, 40 tonnás össztömegű szerelvény egy valódi személyautókból kirakott szlalom pályán is végigmentem, melyen leginkább a pótkocsira kellett kiemelt figyelmet fordítani manőverezés közben. Az újratervezett visszapillantó tükröknek köszönhetően azonban végig jól nyomon tudtam követni a pótkocsi mozgását. A továbbfejlesztett szervokormánnyal pedig olyan könnyű volt irányítani a monstrumot, mintha csak személyautót vezettem volna.

Digitális összekapcsolás

A svéd gyártó adatai szerint a világon az elmúlt 7 évben 302 755 darab teherautót kapcsoltak össze digitálisan. Ez a szám a jövőben drasztikusan növekedni fog, hiszen az üzemeltetők így jobban tudják optimalizálni költségeiket. A Scania nemrég bemutatta saját flottakezelő rendszerét, a Fleet Care-t, mellyel csökkenthetők a kényszerű leállási idők és ütemezhetők a szükséges karbantartások. A flottakezelő rendszerhez egy olyan alkalmazás is tartozik, mely személyre szabottan jeleníti meg a sofőr számára a saját járművével kapcsolatos információkat. Ebben az applikációban többek között olyan adatok jeleníthetők meg, mint például a megtett útvonal, valamint az üzemanyag-felhasználás.

A Scania megújult L, P és G fülkés modelljei tavaly szeptember óta elérhetőek idehaza. A már korábban bemutatott és megújult dízel és biodízel erőforrásokon felül a gázmotorral készülő modellek is megrendelhetők Magyarországon. Az etanollal és bioetanollal üzemeltethető motorok viszont csak 2019-ben érkeznek a magyar piacra. „Normál esetben a szállítási határidőnk valamennyi típus esetében 8,5 hét, azonban a megnövekedett kereslet miatt bizonyos komponensekkel rendelkező járműveket csak ennél hosszabb szállítási határidővel tudunk az ügyfelek rendelkezésére bocsátani” – tájékoztatta a Vezesst Márkus Miklós, a Scania Hungária Kft. dealer értékesítési vezetője.

Svédországban bebizonyosodott, hogy nem véletlenül nőtt meg a kereslet a Scania megújult modelljeire. A svéd gyártó a praktikus újításokkal és a legújabb technikai vívmányokkal tette könnyebbé a napi munkavégzést a sofőrök számára. A bemutatott fejlesztések hozzájárulhatnak a városi és regionális üzemben történő balesetek minimalizáláshoz, mely közvetve az üzemeltetőknek is jó hír, hiszen várhatóan kevesebb időt kell majd ezeknek a teherautóknak szervizben.