A London Electric Vehicle Company (LEVC) az elmúlt években vezette be elektromos taxiját a brit fővárosban és más piacokon. Már akkor bejelentették, hogy az autóból furgont is készítenek – ami, lássuk be, egyszerre logikus és zseniális lépés –, most pedig megkezdődött a prototípusok gyártása.

A jármű ugyanarra a teljesen alumínium önhordó szerkezetre épül, mint a TX taxi. Ez fejlesztői szerint 30 százalékkal könnyebb, mint ha acélból készült volna a karosszéria, ráadásul karambolban kétszer annyi energiát képes elnyelni, arról nem is beszélve, hogy a korróziótól sem kell félni.

Ahogy a legendás, dízelmotoros ős, az új formátumú londoni taxi is rendkívül szűk (10,1 m) körön képes megfordulni. A jármű hasznos terhelhetőségéről egyelőre nincsenek adatok.

A hajtáslánc megegyezik a taxiban is alkalmazott, hatótávolság-növelővel kiegészített elektromos rendszerrel. Az autó 130 kilométert képes tisztán elektromos energiával megtenni, ezt követően további 600 kilométert utazhatunk a belső égésű motor segítségével.

A prototípusok fejlesztési és homologizációs programon vesznek részt, extrém környezeti hőmérsékleteken tesztelik azokat, megvizsgálják tartósságukat, és persze a gyakorlatban igazolják az alumínium vázszerkezet ütközésbiztonsági kompatibilitását.