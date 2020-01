“A használt akkumulátorok sorsa rendkívül fontos téma az egyre dinamikusabban bővülő elektromobilitás szempontjából. Bergerdorfban a partnereinkkel közösen arra keressük a választ, milyen szolgálatot tehetnek a használt akkumulátorok energiatároló telepként működtetve. Erre építve végezhetjük ugyanis elektromos járműveink fejlesztését” – jegyezte meg a projekt kapcsán Stefan Sahlmann, az MAN közlekedési megoldások részlegének vezetője. A kísérleti projektet ugyanakkor nemcsak az elektromobilitásban érdekelt szereplők, hanem a Német Szövetségi Közlekedési és Digitális Infrastruktúra Minisztériuma (BMVI) is figyelemmel kíséri.

A tesztelés során többféle forgatókönyvet alkalmaznak a szakemberek, hogy próbára tegyék az energiatároló telepet. Ezek között szerepel az az opció is, amikor mondjuk teljes kapacitással töltik az elektromos buszokat. Ilyenkor a rendszer akár 600 kW-os csúcskiegyenlítésre is képes, ennek köszönhetően jóval gazdaságosabban valósulhat meg az e-buszok töltése. Persze, a projekt arra is keresi a választ, hogy meddig bírják az akkumulátorok, hol van az a végső határ, ameddig el lehet menni a használt egységekkel kapcsolatban. A konténerben összekapcsolt akkumulátorokban egyéb iránt leginkább szélenergiából származó áramot tárolnak el.

A hamburgi közlekedési vállalat körülbelül 560 autóbusszal rendelkezik és több mint 100 millió utast szállít évente. A VHH tervei között szerepel a flotta elektromos buszokkal történő fiatalítása. A társaság december közepén kapta meg az első MAN Lion’s City E akkumulátor-technológiás autóbuszt. 2020 végéig 17 további zéró károsanyag-kibocsátású jármű érkezik Hamburgba. Töltésüket többek között a kísérleti energiatároló telepről fogják végezni.