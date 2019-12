Úgy tűnik, jót tesz a Kamaznak, hogy a Daimler is a tulajdonosai között van, még akkor is, ha az csak 15%-os részesedést jelent. Az orosz gyártó egyre nagyobb lépésekkel hozza be korábbi lemaradását, sőt mostanra már inkább trenddiktálóvá vált. A Kamaz nemrég Continent néven bemutatta legújabb, K6-os típuscsaládjának prototípusát, amely már a következő évtized meghatározó fejlesztéseit foglalja magában.

A nyergesvontató hibrid üzemű, azaz a dízel mellett egy elektromos motor is van benne és szükség esetén tisztán elektromos üzemmódban is tud közlekedni. A Kamaz azt ígéri, hogy az új hajtáslánccal – amiről egyelőre még nem árultak el túl sok részletet – 25 l/100 km-es fogyasztási érték alatt tartható a Continent étvágya. Bár a prototípus a Actros előző generációs fülkéjével készül, megkapta azokat a fejlesztéseket, amelyek a 2018-ban bemutatott Mercedes-Benz Actrosban is benne vannak.

Ezek közé tartozik a kulcs nélküli indítás, az aktív sávtartó rendszer, a holttérfigyelő rendszer, sőt akár automatizált konvojban (platooning) is képes haladni. Ezek után már nincs semmi meglepő abban, hogy a Mirror Cam-et, azaz a digitális visszapillantó tükröt is megkapta, ami 2-3 százalékos fogyasztás-csökkentést tesz lehetővé.