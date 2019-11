A 7,5 méter hosszú Chic c line az elejétől a végéig síkpadlós, így a vezetőtér és a hátsó traktus közötti rész könnyen átjárható, fedélzetén kényelmesen lehet mozogni. Persze, ennek leginkább akkor van jelentősége, amikor a jármű nincs mozgásban, mert akkor biztosan nem fognak unatkozni az utasok. Középen, a társalgó mögött és az egyetlen utasajtóval szemben egy mosdótállal és kétégős főzőlappal ellátott minikonyhát alakítottak ki. Az utazásra vásárolt élelmiszerek tárolására pedig a fagyasztóval ellátott hűtőszekrény szolgál.

Nem véletlenül kapta meg ez a jármű a Sprinterhez elérhető legerősebb motort, hiszen össztömege eléri 4,2 tonnát, de légellenállása sem kicsi, mivel 2,94 méteres magasságával lekörözi a legnagyobb Sprintert. A modell eredeti fülkéjét teljesen elhagyták, a vezetőtérben lényegében csak a műszerfal gyári. Az viszont a legfejlettebbnek tekinthető a négy opció közül és hangvezérléses MBUX-rendszer is van benne. Ülései sem gyáriak, a sofőr és utasa két karfás ülőalkalmatosságon foglalhat helyet, amelyek 180 fokban befordíthatók. Ily módon egy kellemes kis társalgó hozható létre, középen asztallal és további fotelekkel.

Azonban bármennyire is hihetetlen, nem a márka iránt tanúsított szimpátia miatt tették oda. Vagy nem csak azért. A Chic c line lakóautó ugyanis a legújabb generációs Mercedes-Benz Sprinter 418 alvázra épül, ennek megfelelően hajtásáról 177 lóerős (130 kW), 400 newtonméteres forgatónyomaték leadására képes Merci dízelmotor gondoskodik.

Közvetlenül a konyha mellett található a zuhanykabin, amelyet egy tetőablakkal tettek világosabbá. A hátsó részen két, derékmagasságban lévő ágy kapott helyet, amelyekből szükség esetén francia ágyat lehet csinálni. A megfelelő kényelem és pihenés érdekében ezen a részen sötétítő függönnyel ellátott ablakok, tetőszellőző és olvasólámpák is vannak. Ugyanakkor nem ez az egyetlen fekvőhely a járművön, mert a vezetőtér felett is rendelkezésre áll egy kihajtható ágy.

Bár a Chic c line német fejlesztés, belső stílusa egyértelműen az amerikai lakóautókat idézi. Mindez elsősorban a fahatású, ajtóval ellátott felső tárolórekeszeknek, a krémszínű üléshuzatoknak, valamint a belső térben alkalmazott, krómozott fém elemeknek köszönhető. A klasszikus kialakítás mellett persze a gyártó teret engedett a legújabb technikai megoldásoknak is, ennek megfelelően a lakóautó belső világítását LED-technológiával oldották meg. És utasterébe egy színes, síkképcsöves TV-t is beépítettek.

A Carthago egyelőre koncepcióként emlegeti ezt a lakóautót, azonban könnyen lehet, hogy ez lesz a 2020-as Chic c line kiadás. Mindenesetre abban biztosak vagyunk, hogy sokan szívesen tennének egy európai körutazást ilyen elegáns és modern lakóautóval.