Bill Collins tervezte és 1986-tól csupán három éven át készültek a Vixen lakóautók, ezen időszak alatt 587 példány készült belőle. A Vixen 21-est tartották a vezetők lakóautójának, mert alacsony súlypontja jó vezethetőséget adott neki, szélcsatornában tesztelt, áramvonalas karosszériája pedig segítette abban, hogy akár 160 km/órás sebességet is elérjen a 6,4 méteres, 2,3 tonnás lakóautó.

98 169 kilométer van az órájában annak a kék példánynak, melyet Michigan északi részén kínálnak eladásra és remek állapotban van. A külseje ma is modernnek hat, egyedül a beltéren érezhető a 80-as évek hangulata. Közel 10 millió forintnak megfelelő összegért hirdetik a jól felszerelt lakóautót, melyben konyha, étkező, ágy és persze apró fürdőszoba is van.

A farában a BMW 2,4 literes, hathengeres turbódízel motorja található, mely 115 lóerős és 220 Nm nyomatéka van. Hozzá meglepő módon 5 sebességes kéziváltót csatlakoztattak. Egyébként GM féle benzines, V6-os motorral és automataváltóval is rendelhető volt a Vixen 21-es. A Vixen egyik különlegessége a vezethetősége volt, de azt is nagyon szerették benne, hogy a kis mérete ellenére olyan dolgok kerültek bele, mint a sokkal nagyobb lakóautókba, így van benne klíma és mikrosütő is.