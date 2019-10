A Fiat, Peugeot, Renault, Dacia, Nissan, valamint Mitsubishi modelljei mellé 2018-ban csatlakozott a Kamaz teherautó. Az Autóváros nem csak egyszerű forgalmazója, hanem importőre is a márkának. A már európai szabványoknak megfelelő, EURO 6-os motorokkal és korszerű technikai tartalommal rendelkező, új generációs teherautók jelenleg kettő és háromtengelyes kivitelben, négyféle hajtásképlettel kapható. A teljes termékpalettából 10 európai homologizációval rendelkező modell vált elérhetővé utcai és nehézterep kivitelben a magyar piacon. A praktikus, kimagasló terepjáró képességű, és kedvező ár-érték arányú nagyhaszon-gépjármű elsősorban az útépítés, vasútépítés, erdőgazdálkodás, bányászat és egyéb speciális felhasználási területeken nyújthat kézenfekvő megoldást.

A 30. születésnapját többek között azzal is ünnepelte az óbudai vállalat, hogy egy új márkát vett be portfóliójába. A Giotti Victoria mini-teherautó egy kínai-olasz kooperáció terméke, amelynek európai értékesítése már nagyban zajlik. „A Giotti Victoria modellek 80 vagy 100 lóerős szívó-benzinmotorral szereltek, hátsókerék hajtásúak, és szimpla vagy duplakabinos, (akár billenő) platós kialakításban érhetőek el. Egyszerű és parktikus, minimális fordulósugarának köszönhetően kifejezetten fürge és mozgékony, így városon belül és középtávokon is rendkívül jól használható. Keménykötésű, zárt alváza robosztus és maximális megbízhatóságot ad a gépkocsinak. Főként városi használatra ajánljuk, ahol a modern dízelmotorok nehezen üzemeltethetők” – jellemezte az új márkát Ambrózi Csaba, a Duna Autó Zrt. B2B üzletágának vezetője.

A Duna Autó Haszongépjármű Centruma elsősorban új és tesztautók értékesítésével foglalkozik. A Kamaz esetében a szerviztevékenységet külső partner biztosítja, míg a Giotti Victoria modellek karbantartását – a többi márkához hasonlóan – a cég látja el Óbudán. A Duna Autó szakemberei vállalják a kiválasztott autók felépítményezését is, emellett pedig segítenek a legkedvezőbb finanszírozási és biztosítási ajánlatok kiválasztásában, hogy az ügyfelek minél előbb munkára kész járművet kaphassanak kézhez.