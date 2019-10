A Peugeot első platósa egyébként még a Chang’an születése előtt készült: a Pininfarina által tervezett Peugeot 403 Camionnette (1956–1967) az azonos műszaki tartalmú Fourgonnette – egy zárt dobozos haszonjármű – ponyvázott rakterű változata volt, 54 és 58 lóerős benzinmotorokkal, illetve egy 48 lóerős dízel erőforrással kínálták. A Peugeot 404 Pick-up (1967-1978) már Európán kívül is kapható volt; a robusztus jármű a márka kenyai összeszerelő üzemében egészen 1998-ig készült.

A Peugeot eddigi pickup-történetének legsikeresebb darabja az 504-es (1979-1994) volt. Az 1969-ben az Év Európai Autójának megválasztott 504-es alapjaira épülő haszonjárművet önjáró alvázként és billenőplatós kivitelben is megvásárolhatták az érdeklődők, sőt, a Peugeot beleegyezésével lakóautó felépítmény is készült hozzá. Az 504-es volt az első Peugeot pickup, amely (1981-től) összkerékhajtással is elérhető volt; a Dangel által átépített kisteherautókat Franciaországban a Peugeot hivatalos márkakereskedései forgalmazták. Szintén az 504 pickup volt az egyik első Peugeot (sőt, az egyik első nyugati autó), amely Kínában készült: a Guangzhou Peugeot Automobile Company egészen 1997-ig gyártotta azt Guangzhou Peugeot GP 7200 néven, szimpla és (helyi fejlesztésű) duplakabinos kivitelben.

Ez volt az utolsó Peugeot pickup, amely európai vásárlók számára is elérhető volt. A márka brazíliai fejlesztőmérnökei 2010-ben mutatták be a 206-os alapjaira épített platós járművüket; az etanol üzemű motorokkal szerelt Hoggar terhelhetősége megközelítette a 750 kilogrammot. A Hoggar 2014-ben távozott a Peugeot latin-amerikai kínálatából, a 2021-ben piacra lépő újdonság azonban nem ennek, hanem az afrikai piacokon 2017 óta forgalmazott, egyszerűen csak Peugeot Pick Up néven ismert, szintén kínai eredetű típusnak lesz az utódja.