Az AM Generalt a legtöbben úgy ismerik, mint a Hummer alkotóját. Ugyanakkor a Jeephez is van köze a márkának: az évtizedek során számtalan vállalati és személyi összefonódás kötötte össze a két márkát. Most ismét kapcsolat szövődhet a két cég között: az AM General a Jeep Gladiator alapjaira tervezett katonai célú kisteherautó.

Az akár 3,4 tonna vontatására alkalmas, 700 kilogrammos hasznos terhelhetőségű Jeep Gladiatorból alakították ki az extrém képességű, katonai besorolású kisteherjárművet (Extreme Military-Grade Truck, röviden XMT).

Jól sejti persze, aki arra gyanakszik, hogy csupán egy marketing gegről van szó: semmi konkrétumot nem közölt a cég, csupán annyit, hogy egyedi fejlesztésű, illetve a kereskedelemben elérhető, katonai célú felhasználásra alkalmas alkatrészekkel és tartozékokkal szerelték fel az autót, hogy az még extrémebb terepeken is helyt álljon legénységi szállítójárműként vagy parancsnoki autóként.

Ettől függetlenül az autót gyártásba vehetik – és ha így lesz, nyilván konkrétumokat is elárulnak majd róla. Egy valamint egyébként már most lehet tudni: a katonai célú jármű nem csak benzin-, hanem dízelmotorral is elérhető lesz. Ez alighanem megegyezik az európai piacokon elérhető, 260 lóerős 3.0 V6-os egységgel.