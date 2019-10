A SEMA a világ legnagyobb tuningipari rendezvénye; a Las Vegas-i kiállításon mindenki ott van, aki számít – vagy aki szeretne számítani. A versengésbe az autógyártók is beszállnak, a valóságtól elrugaszkodott alkotásaik gyakran a profi tuningműhelyekre is rátromfolnak – persze nem is ugyanabból a büdzséből dolgoznak.

A Ford például két Transitot is átépített. A SpeedVegas (fent) 12 utasa számára nyújt különleges élményt, köszönhetően az elöl és hátul egyaránt 125 mm-rel (!) ültetett futóműnek, valamint az összkerékhajtásnak. A fóliázás dögös, a Brembo fékek hatásosak, a Momo versenyülések is jól mutatnak – kár, hogy motortuningot nem kapott az autó (hiszen ha kapott volna, arról is beszélne a Ford.)

Míg a SpeedVegas egy exkluzív versenypálya parkolójából szállítja a vendégeket a pitbe, a Polvoorde Racing „Outside Van” (kb. szabadtéri furgon) névre keresztelt Ford Transitjának bevérezne a szeme a körpályán – viszont amint leesik a hó vagy kiárad egy folyó, nincs nála különb közlekedési eszköz.

A lánctalpas Transit ráadásul nem is furgon már: lakókocsi, garázs és bulisarok egyben, amelyben négyen tölthetik tartalmasan az időt. Az autót felkészítették szabadidős sporteszközök szállítására (a kerékpár- és kajakszállító már unalmas, de itt horgászbot-tartó is van!), kapott nagy zenét, offroad LED fényszórókat, első csörlőt és persze árnyékoló előtetőt, ha éppen elegünk van a lánctalpazásból és megállnánk pihenni.