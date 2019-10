A SEMA a világ legnagyobb tuningipari rendezvénye; a Las Vegas-i kiállításon mindenki ott van, aki számít – vagy aki szeretne számítani. A versengésbe az autógyártók is beszállnak, a valóságtól elrugaszkodott alkotásaik gyakran a profi tuningműhelyekre is rátromfolnak – persze nem is ugyanabból a büdzséből dolgoznak.

A Ford Transit átalakításokért kattints ide; alább a Ranger pickupból kreált tuningszörnyeket tekintheted meg.

Tjin Edition Ford Ranger

Apa és fia tervezte és építette ezt az ültetett pickupot. Elöl 20, hátul 23 centit vettek el a futóműből, méghozzá légrugók alkalmazásával, így normál használatra is alkalmas a kisteherautó. A felnik 20 colosak, a 2,3 literes EcoBoost motor Roush Performance szívócsövet, Ford Performance leömlőt és RPG intercoolert kapott. Az elöl-hátul 14 colos Baer féktárcsákat hatdugattyús nyergek szorítják.