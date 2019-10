Mindkét fordított rajtrácsos futamot megnyerte Kiss Norbi a kamion-Eb évadzáró hétvégéjén, a spanyolországi Jaramában. A Tankpool24 pilótája a szombati futamgyőzelem és hatodik hely után vasárnap egy ötödik hellyel, és egy újabb győzelemmel zárta a sorozat utolsó versenyhétvégéjét.

“Az időmérőn 2.5 tizednyire voltunk a pole-tól a negyedik helyen. Most már elmondhatom, hogy az adataink egész évben azt mutatták, hogy 1.2-1.4 másodpercet veszítek körönként motorerő hiánya miatt, vagyis egy új erőforrással 1.2 másodpercnyire lett volna tőlem a második helyezett” – összegezte a vasárnapi történéseket Kiss Norbi.

A fordított rajtrácsos futamon a kétszeres Európa-bajnok a negyedik helyről indult és megint összeakadt Sascha Lenzcel. “Visszakapta, amit adott nekem és most következetesen döntöttek a bírák, mert ahogy őt, úgy engem sem büntettek meg. Egy-két kanyarkombináción belül kettőt is sikerült előznöm, majd Rene Reinert motorhiba miatt félreállt, úgyhogy hirtelen az első helyen találtam magam, és szerencsére meg is volt a tempóm ahhoz, hogy megtartsam a pozíciómat. Két fordított rajtrácsos győzelemmel zártuk a szezont, ami kicsit szebbé teszi a végét, de mégsem az, mint amit vártunk” – tette hozzá a versenyző.



Kiss Norbert a jövővel kapcsolatban sejtelmesen megszellőztetett egy kis információt. “A kamion-Eb-nek vége, a versenyszezonomnak viszont még nincs. Úgy néz ki, hogy lesz még egy versenyem idén, de erről bővebben majd jövő héten. Köszönöm a szurkolóimnak a biztatást, a támogatóimnak a bizalmat, remélem, hogy jövőre tudunk nyitni egy új fejezetet a versenyzésben” – tette hozzá a kamion-Eb 2019-es összetett hatodik helyezettje.

A 2019-es FIA ETRC-t a német Jochen Hahn nyerte 370 ponttal, második helyezést ért el összetettben a spanyol Antonio Albacete 268 ponttal, a dobogó harmadik fokára pedig Adam Lacko fért fel 261 ponttal.