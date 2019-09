A magyar versenyző a tegnapi versenynap második futamán szerzett fontos pontokat. Bár az első zolderi futamon csak az ötödik helyet sikerült megszereznie, a másodiknál a rajthoz képest egy helyet javítva harmadikként futhatott be.

“Kétszer is volt piros zászló, ezért két alkalommal is újra kellett kezdeni a versenyt, mert a mezőny végén balesetek voltak. Az első indításkor feljöttem a második helyre, tudtam is volna tartani, de jött az újabb piros. A második újrarajtnál így a második helyről indulhattam, de az ellenfeleim jobbnak bizonyultak a rajtnál, ezért visszacsúsztam a harmadik helyre” – foglalta össze a futamot Kiss Norbi, a Tankpool24 kétszeres pilótája. Hozzátette: a második futam alatt Antonio Albacete végig támadta, de sikerült kivédekeznie, így meg lehetett a dobogó harmadik foka.

A tegnapi futamgyőzelmeket egyébként német dominancia jellemezte. Az első versenyt a négyszeres Európa-bajnok és jelenlegi címvédő Jochen Hahn nyerte 23,54 perces idővel és ezzel begyűjtötte az idei szériában 10 futamgyőzelmét. A második futamon pedig René Reinert diadalmaskodott 22,11 perccel.

A belgiumi futamok ma délután folytatódnak, így a Tanpool24 magyar versenyzője tovább erősítheti helyét az élmezőnyben. Kiss Norbi jelenleg az összetettben 137 ponttal az ötödik helyen áll, a negyediket helyet Steffi Halm őrzi 141 ponttal. Jochen Hahn újabb Európa-bajnoki címe gyakorlatilag a kanyarban van, hiszen 249 ponttal jelenleg vezeti az összetettet és belgán kívül már csak két versenyhétvége van hátra a sorozatból.