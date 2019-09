Nem kevésbé rossz a kilátás a jármű középső traktusában kialakított minikonyhából sem, ahol egy nagyobb méretű ablak gondoskodik a kellő mennyiségű fény beengedéséről. A kétégős főzőlap, valamint a mosogatótál egymástól kellő távolságban kerültek beépítése, a széles konyhapulton pedig még a hozzávalók aprítására is van lehetőség. A konyha kidolgozottsága nem ismer határokat. A falat falécekkel borították, a szekrények gránitszínű ajtókat és bőr fogantyúkat kaptak, a csap mögött pedig mozaikcsempe teszi teljessé az összképet.

Dizájn szempontból a Hymer VisionVenture egyik legizgalmasabb része maga a hátulja. Hátfala vízszintesen teljes egészében kinyitható egy lefelé nyíló, rámpaként is használható ajtónak, valamint egy felfelé nyíló üvegajtónak köszönhetően. A karosszéria két, széles és kellően magas oldalüvegben végződik, megidézve ezzel a yachtok formavilágát. Az ötletes megoldásnak köszönhetően elképesztő panorámát élvezhetnek a nappaliban ülők, ahol két, egymással szembe fordított kanapé, valamint egy összecsukható asztal kapott helyet.

A német gyártó a legújabb generációs Sprinterből olyan lakóautót hozott össze, amelynek belseje még a legnívósabb lakberendezési magazinokban is megállná a helyét. A Hymer egy 4×4-es hajtással rendelkező, off-road kerekes furgont maxolt ki a végletekig, ami két embernek kínál kényelmes életteret.

A minikonyhával szemben kapott helyet a zuhanyfülkével ellátott WC, amelyet még tükrös pipere-szekrénnyel, valamint mosdótállal is felszereltek. A tervezők itt is figyeltek arra, hogy jusson némi természetes fény a helységbe, ezért egy a tetőig érő ablakot építettek a jármű oldalába. A Hymer VisionVenture koncepció azonban az éjszakai fényeket kedvelők számára is tartogat egyesmást. A WC-vel szemben lévő lépcső vezet fel a “hálószobába”, amely lényegében egyet jelent a tetőből kihajtott pop-up sátorral.

A sátor hátsó fala nyitható, ezért, ha valakinek kedve támad bámulni a csillagos eget, a dagadó Holdat, vagy esetleg a felvillanó hullócsillagokat, akkor nyugodtan megteheti, feltéve, ha sikerül egy kevésbé fényszennyezett helyen megállnia a Hymer lakóautójával. Sajnos azonban még sok időt, legalább öt évet kell várni arra, hogy ez a koncepció valamilyen formában megvalósuljon. Persze, addig lehet gyűjtögetni, mert biztosan nem lesz olcsó.