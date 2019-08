A mobil iroda két-, illetve háromszemélyes, de csak abban az esetben, ha az anyósülés mellett a vezetőülést is hátra fordítják. A vendég kényelmes, összecsukható széken foglalhat helyet. Sőt, a különféle dokumentumok tárolására még kabinet szekrényt is beépítettek ezen a részen.

Ausztrália hatalmas, ámde kis népsűrűséggel rendelkező kontinens, az ember néha több száz kilométert is megtehet anélkül, hogy valakibe belebotlana. Az üzletembereknek sokat kell utazniuk, ezért számukra ideális lehet ez az összkerékhajtású Crafterből épített lakóautó, amely mobil irodaként is funkcionál egyben. A bemutató példányt a Trakka építette meg a Volkswagen Haszonjárművek ausztráliai képviseletének megrendelésére.

A Buro Camp nevű jármű hátsó traktusa felé haladva már inkább a munkához kevéssé köthető tevékenységek jutnak szerephez. A minikonyhában mikrohullámú sütő, rozsdamentes mosogató tál, fagyasztóval ellátott hűtőszekrény, kávéfőző, valamint egy konyhapult is megtalálható. A mosogatáshoz vagy kézmosáshoz 50 literes friss vizes tartály áll rendelkezésre, a szennyvíz tárolására pedig 30 literes tartály szolgál. A hátsó traktusban egy egyszemélyes ágyat építettek be, amelyet egy elhúzható ajtóval lehet elrejteni az avatatlan szemek elől. Nem utolsósorban az ajtó akkor is hasznos, ha valaki teljes sötétségben és nyugalomban szeretne a matracon pihenni.

Nem is érdemelné ki a biznisz jelzőt ez a Crafter, ha nem kapott volna 8 colos érintőképernyőről vezérelhető multimédia rendszert, LED TV-t, valamint valamint 240 voltos, illetve 12 voltos aljzatokat magában foglaló töltőrendszert. Ennek üzemeltetésére a tetőre egy 200 W-os napelemrendszert is telepítettek, amely egy 200 amperórás lítiumionos akksit tölt fel elektromossággal.

A Buro Camp egyetlen szépséghibája, hogy nincs rajta WC, vagy egy vizesblokk modul, amely a zuhanyzót, a kézmosót és a WC-kagylót is magában foglalja. Ettől függetlenül ez egy ízig-vérig üzletembereknek tervezett jármű, amely lehetővé teszi a regenerálódást egy-egy hosszabb nap után.

Forrás: Trakka