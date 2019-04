A Westalfia neve minden bizonnyal ismerősen cseng azok számára, akik kicsit tovább mentek már életükben az álmodozásnál és megnézték, mégis milyen járgányokban lehetne kényelmesen kinyúlni, nemcsak egy, hanem akár több embernek is. A német cég tavaly mutatta be a híres olasz mester előtt tisztelgő lakóautóját, amelyet a Nissan NV300 alapjaira építettek. Az alapesetben hatszemélyes kisbusz rugalmasan alakítható aszerint, hogy éppen mekkora utazásra szeretné valaki használni.

Ha valaki nemcsak a világhálón, hanem a tengeren is szeret szörfölgetni, akkor érdemes a két hátsó ülést egymás mellé beszerelni, így jobb oldalon egy hatalmas szörfdeszka is elfér. A jármű hajtásáról 143 lóerős, 1.6 literes, ikerturbós dízelmotor gondoskodik, így vélhetően a teljesítménnyel sem lesz probléma, amikor valaki ilyen kisbusszal hódítja meg a világot.

VW Grand California

A VW Crafter alapjaira épített lakóautót tavaly a hannoveri IAA haszonjármű kiállításon is bemutatták. Az akkor első szériás modell fiatalos, üde színeivel és praktikus megoldásaival hívta fel magára a figyelmet. Utastere tágasabb, mint mondjuk a Michelangelóé, éppen ezért azoknak ajánljuk, akik grandiózusabb élettérre vágynak egy-egy hosszabb pihenőnél.

A Grand California alapterülete egyszerű, mint az egyszeregy: az első traktusban a vezető- és az utasülés kapott helyet. Közvetlenül mögöttük, bal oldalon kényelmes üléspadot építettek be, amely elé helyes kis asztalka hajtható. Az utastérbe a jobb oldalon lévő elhúzható utasajtón keresztül lehet feljutni. A gázfőzőlappal és mosogatóval ellátott mini konyha pultja is ezen a részen kapott helyet. Az egység némileg benyúlik a küszöb vonalába, de nem szűkíti le a teret. A 70 literes hűtő praktikusan húzható ki a konyhapultból, így a benne tárolt ételekhez és italokhoz is könnyedén hozzá lehet férni.

A lakóautó közepén jókora mosdóhelyiség kapott helyet, amiben WC-kagyló, mosdókagyló, zuhanyzó, tükör, és számtalan polc is van A tervezők itt nem fukarkodtak a hellyel, kényelmesen meg lehet benne fordulni és alapvetően a WC-kagyló sincs útban zuhanyzáskor. A járművel nagyobb távok is megtehetők egyszerre, ugyanis 110 literes friss vizes, valamint 90 literes szennyvizes tartállyal szerelték.

A Grand California hátsó traktusában hatalmas, összecsukható franciaágy van, ami fölött elegáns kék LED-csíkkal megvilágított csukható tárolórekeszben lehet elhelyezni a személyes holmikat. Ezen a részen elsősorban a szúnyoghálóval ellátott tetőablak biztosítja a kellő természetes fényt, éjszaka pedig ezen keresztül kémlelhetik az utasok az égboltot, legyen szó az északi fényről, vagy éppen egy mediterrán csillagos éjszakáról. A lakóautó hajtásáról a Crafter-kínálatból ismerős 2.0 literes, 177 lóerős (130 kW) dízelmotor gondoskodik.

Fiat Ducato 4×4

Amennyiben valaki inkább off-road terepen képzeli el a világ felfedezését, akkor egy ilyen összkerékhajtású Fiat Ducato passzolhat az elképzeléseihez. A jármű külsőre teljes mértékben megegyezik a sorozatgyártású változatokkal, azonban a ballonos gumik, a tetőlámpák és a tetőre szerelt jókora csomagtartó már egyértelműen elárulja, hogy nem hétköznapi felhasználásra tervezték. A jármű elülső részében hátrafordítható vezető-, valamint utasülés kapott helyet. Az oldalsó ajtóval egy vonalban pedig bővíthető asztalkát és kétszemélyes üléspadot építettek be.

Az oldalsó, elhúzható ajtónál egy konyhapult kapott helyet, amelyben nemcsak rozsdamentes acél mosogató, hanem kétégős gázfőzőlap, valamint egy kisebb hűtő is rendelkezésre áll. Vele szemben, egy elhúzható műanyagajtó mögött került elhelyezésre a mosdófülke, amelyben mosdókagyló, WC-kagyló, valamint tükör is van. A hátsó traktus rugalmasan alakítható az utazók elképzelései szerint.

Alapesetben ezen a részen egy jókora kétszemélyes ágyon nyújtózhatnak el a fáradt utasok, de napközben akár el is tüntethetik azt, mivel a fekvőlap és a hozzá tartozó matrac több részben összehajtható. Ennek köszönhetően a kisbusz hátuljában akár egy, vagy két biciklit is lehet utaztatni. És valóban, kivel nem fordult már elő, hogy egy autós kirándulás alkalmával szívesen átült volna fél- vagy egy órára egy drótszamár hátára, hogy felfedezze az autóval nehezen járható látnivalókat?

A Fiat Ducato 4×4 hajtásáról a 2.3 literes, 150 literes MultiJet dízelmotor gondoskodik, amellyel a világ szinte minden pontjára eljuthatnak a kalandorok. És ha véletlenül a kelleténél hosszabb időre térnének le az útról, akkor sincs okuk az aggodalomra, hiszen a tetőre szerelt napelemek hozzájárulnak a kisbuszban található elektromos eszközök működtetéséhez.

Forrás: King of the Road