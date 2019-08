1903-ban gördült le a szerelőszalagról ez az automobil a Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertelge vállalatnál, vagyis a Vabisnál. A 1903-as modellt (a típusjelölés egybeesett a modell gyártásának évével) az Exposition Internationale de l’Automobile kiállításon láthatta először a nagyközönség, Párizsban. Egy évvel később rajthoz állt Svédország legelső versenyén, a stockholmi olimpiai stadionban. A megmérettetésen akkorát ugratott egy hídon, hogy a torziós rugó beleakadt a kardántengelyfékbe, ezért el kellett vontatni Södertäljébe.

Ezt követően reprezentációs célokra használták, majd 10 évvel később kivonták a forgalomból. Ennek ellenére arra is volt példa, hogy a koronaherceget, a későbbi V. Gusztáv királyt is fotózták benne. 1940-ben azonban múzeumba került és évtizedeken keresztül el sem mozdították onnan. Az 1904-es versenyről egyedül ez a Vabis 1903-as maradt fenn, így ő tekinthető a legidősebb svéd versenyautónak. A svédországi Västerås városában működő, autók restaurálásával foglalkozó Aros Motorveteraner 2015-ben úgy döntött, hogy restaurálja ezt az autócsodát.

Vabis A gyártó neve magyarra lefordítva Södertäljei Vagongyár Részvénytársaságot jelent, amelyet 1891-ben alapítottak vasúti kocsik gyártására. A svéd iparvárosban, Södertäljében alapított és a Surahammars Bruk AB tulajdonában álló Vabis vállalat többek között a teherautók, hajómotorok és a személyautók piacára is belépett, majd 1911-ben összeolvadt a Maskinfabriks-aktiebolaget Scania vállalattal, és így létrejött a Scania-Vabis, amely később Scania néven vált ismertté. A Scania történelmének döntő fontosságú mérföldkövét jelentő Vabis 1903-asból a negyedik legyártott példány teljesítette a londoni versenyt – jelenleg ez a legidősebb működő jármű, amelyet Gustaf Erikson tervezett, akit széles körben a svéd autóipar atyjának tartanak. A másik három járműnek egészen más sors jutott. Kettő közülük leégett, a harmadik pedig a Nemzeti Tudományos és Műszaki Múzeum tulajdona, azonban az a gépkocsi nem működőképes.

A restaurátoroknak közel négy évébe telt, hogy a Vabis 1903-ast ismét üzemképessé tegyék. Az alkatrészek összevadászása aprólékos kutatómunkát jelentett a szakembereknek, akiknek mindig is az volt a céljuk, hogy az autó részt vehessen a 2018-as London és Brighton távot felölelő Veteran Car Run versenyen. A közel száz kilométer hosszú verseny mezőnye a londoni Hyde Parkban tavaly, egy novemberi reggelen 6:59-kor rajtolt el, és az akkor 115 éves autó délután 16:30-kor ért célba Brightonba, a 431 jármű egyikeként.

A rendezvény előtt a Vabis 1903-ast kiállították a Regent Street Motor Show-n is, Anglia legnagyobb autókiállításán. Emellett az autó elnyerte a Zsűri Tengerentúli Díját a tavalyi Concours d’Elegance díjkiosztóján, habár a szervezők előtte még csak nem is hallottak a Vabis márkáról. Sőt, ugyanezen az eseményen a csapat a legjobb restaurálási, illetve örökségmegőrzési projektért járó Harrods Heritage díjat is bezsebelte. A restaurátor csapat vezetője, Bo Söderberg azóta is nagyon hálás a Surahammars Bruknak és a Scaniának, a svéd nagykövetségnek, illetve a csapatnak, hogy segítettek neki valóra váltani ezt az álmot.