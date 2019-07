De ami ennél is fontosabb, hogy az elsőkerék-hajtásnak köszönhetően rendkívül tágas, hiszen legalább 2 méteres belmagassággal büszkélkedhet. Lakóterét úgy alakították ki, hogy két ember számára kényelmes élettér álljon rendelkezésre a hosszú nyári barangolások alatt.

Ugyan a nappaliként funkcionáló részen lévő kis asztalkát akár négyen is körül ülhetik (a vezetőülés és az anyósülés hátra fordítható), de aludni csak két ember tud a lakóautóban a hátsó traktusban található hálóágyon. Amit egyébként a szegmensben gyakran alkalmazott trükknek köszönhetően össze is lehet hajtogatni, így helyén napközben akár kerékpárok, szörfdeszkák, esetleg sílécek is szállíthatók.

A kisebb-nagyobb holmik elhelyezésére a plafonhoz közel található csukható szekrények szolgálnak, de a WC mellett mellett kialakítottak egy kisebb gardróbot is. A mellékhelység nem túl tágas, de akár zuhanyfülkeként is használható. Persze, az ötlet kissé bizarrnak tűnik, de egy ilyen lakóautóban okosan kell gazdálkodni a helyekkel.

A járművet 110 literes tiszta-, illetve 85 literes szennyvizes tartállyal is felszerelték, ennek köszönhetően akár hosszabb utak is megtehetők vele. Főleg, hogy a minikonyha felszereltsége sem utolsó: az élelmiszerek tárolására 90 literes hűtő, a különféle fogások elkészítésére pedig gázfőzőlap áll rendelkezésre. Az alapanyagok megmosásához pedig egy kisebb mosogatót is beépítettek.

A jármű hajtásáról alapesetben 143 lóerős motor gondoskodik, de az erősebb 177 lóerős dízelblokkal is választható, amelyhez kilencsebességes automataváltó csatlakozik. Az alapfelszereltség része a kulcs nélküli indítás, a vészfékasszisztens és az oldalszél asszisztens. Az extrák listáját pedig olyan tételek gazdagítják, mint a távolságtartó tempomat, a 10,3 colos MBUX hangvezérléses multimédia rendszer, vagy éppen a 360 fokos nézetet biztosító kamerarendszer. A jövendőbeli vásárlók pedig pop-up hálósátorral, valamint téli szigeteléssel is választhatják.

A Hymer Free S600 2020 tavaszától lesz elérhető. Az előzetes tájékoztatás szerint a legolcsóbb változatért 49 990 eurót, vagyis átszámítva 16,3 millió forintot fognak elkérni.

