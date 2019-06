A világon a Mack tekinthető az egyetlen olyan teherautó gyártónak, amelynek egy buldog van a logójában. A 119 éve alapított cég nem csak ezzel, hanem gyártmányaival is igyekszik kilógni a sorból. Szigorúan jó értelemben persze, hiszen a különcködésnek csak akkor van értelme, ha profitot is termel. A Mack ismét kiemelkedőt alkotott, hiszen nemrég elektromos kukásautót mutatott be. Akkumulátor-technológiás hulladékgyűjtőt a BYD-n kívül egyelőre senki sem kínál az USA piacán, így a cég jó esélyekkel pályázhat a megrendelésekre.

Az akkumulátorokat leszámítva a teljes hajtáslánc Mack fejlesztés. Az elektromos kukásautó hajtásáról két, egyenként 130 kW-os váltakozó áramú elektromotor gondoskodik, amelyek összesen 350 lóerős teljesítményre képesek. A jármű hajtáshoz szükséges elektromos energia tárolására 4 darab lítium-ionos akkumulátor áll rendelkezésre, kettő a teherautó bal oldalán, kettő pedig a fülke mögött kapott helyet.

Az akkumulátor összteljesítményét, ezzel együtt a hatótávot egyelőre nem tette közzé a gyártó. Valószínűleg utóbbit csak a New York-i tesztek után fogják kommunikálni. Az USA legnépesebb városa ugyanis 2020-ban kezdi meg a jármű tesztüzemét és ha beválik, akkor később akár több példány is feltűnhet belőle New York utcáin. Az viszont már most biztosra vehető, hogy az akkumulátorok akár 150 kW-os gyorstöltéssel is tölthetők lesznek.

Elektromos kukásautót egyelőre kevés gyártó kínál sorozatgyártásban, nemcsak a tengerentúlon, hanem az egész világon. A kínai BYD ebben élen jár, de tavaly például már a Volvo is bemutatta saját fejlesztését, az ukránok pedig dán kooperációban fejlesztették ki az Ie-t. Persze, nekünk magyaroknak sincs okunk a szégyenkezére, hiszen Debrecenben is próbálkoztak ilyennel.

Forrás: King of the Road