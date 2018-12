A spanyolok után most újabb buszgyártó, az ukrán Bogdan jelentette be, hogy elektromos teherautóval száll ringbe az üzemeltetők kegyeiért. Az eRCV27 típusú, a dán Banke Electromotive megrendelésére fejlesztett modell hasonló építési elvet követ, mint az Ie, hiszen alacsony padlós nappali fülkét és három, légrugós tengelyt kapott, melyből kettő kormányozható.

A hatótávolság viszont így is a célnak megfelelő, hiszen a 27 tonnás össztömegű teherautó – teljes terheléssel, egyetlen feltöltéssel – 220 kilométert képes megtenni. A lítium-ionos (LiFePO4) 220 kWh összteljesítményű akkumulátorcsomag a gyártó szerint ráadásul legalább kétezer kisütést is elviselhet, ami nagyjából 12 éven át tartó használatnak felel meg. Ennek köszönhetően nem kell aggódnia az üzemeltetőnek a korai cseréből adódó többletköltségek miatt. Az energiatároló csomag 40 kW-os DC-töltővel hat óra alatt teljesen feltölthető, az ehhez szükséges töltőcsatlakozót a vezető oldalán helyezték el.

A jármű fülkéje alacsony padlós, a belépési magasság így nem haladja meg a 40 centimétert, ugyanakkor a vezetőállás valamivel magasabbra került, ezért a sofőr oldalán van egy kisebb lépcső. Az alacsony építésnek köszönhetően tágas, kétméteres belmagasság áll rendelkezésre, ráadásul a vezetőülés mellett akár 3 utasülés is elférhet. A kényelmes ki- és beszállást mindkét oldalt tolóajtók teszik lehetővé, melyekkel kis sebességnél nyitott állapotban is tud közlekedni a kukásautó. Fordulóköre egyébként mindössze 7,4 méter (3,6 méteres tengelytávolság esetén).

Az ukrán gyártmányban szép számmal akadnak olyan alkatrészek, amelyeket eredetileg buszokban használnak. Most nem elsősorban a szélvédőre, vagy az ajtókra kell gondolni, hanem a hajtásláncot érintő főegységekre. A járműbe például a ZF AVE130-as portáltengelyét építették be, amelyet alapvetően elektromos és hibrid buszokhoz fejlesztettek ki. Előnye, hogy beszereléséhez ugyanakkora helyre van szükség, mint egy hagyományoséhoz, így nem vesz el több helyet az alvázból. A tengelybe épített két elektromos kerékagymotor összteljesítménye eléri a 120 kW-ot (163 LE), de 10 percig akár 250 kW-os, vagyis átszámítva 340 lóerős teljesítményre is képesek. A jármű a gumiabroncsokat is a buszoktól “örökölte”, hiszen a ContiCoach HA3 abroncsokat eredetileg távolsági buszokhoz fejlesztették ki.

Az eRCV27 sorozatgyártása azután kezdődhet, ha megkapta az európai típusbizonyítványt Dániában. Az előzetes információk szerint nagyjából 400 ezer euróba, vagyis átszámítva 128,5 millió forintba kerülhet darabja. A Bogdannak jelenleg 15 elektromos kukásautóra van megrendelése a dánoktól, de a Banke logóval futó járművekből akár 200 darab is készülhet évente.

A cég abban bízik, hogy nemcsak Dániában, hanem hazájában, vagy akár az Európai Unió többi országában is lesz kereslet a nullemissziós kukásautóra. Bizakodásukra adhat okot, hogy a Bogdan elektromos trolibuszokkal már Csehországban és Lengyelországban is megvetette a lábát, de a Hyundai teherautók összeszerelésében is van tapasztalatuk.

Elektromos kukásautó prototípusok már hazánkban is készültek, egyiket mi is kipróbáltuk. Ezzel kapcsolatos cikkünket itt olvashatja el.

Forrás: Bogdan