Kívülről az egyik legszembetűnőbb változás, hogy a hatékonyabb szellőzés érdekében hűtőrácsát nagyobbra szabták, amely vagányabb megjelenést kölcsönöz a járműnek. Az igazán szemfülesek ugyanakkor azt is kiszúrhatják, hogy a lökhárító kialakítása is változott: immáron három részből áll, így a kisebb balesetek esetén elég csak a sérült részt kicserélni. A fényszórók alakja változatlan maradt, azonban a lámpatestek LED-technológiás világítást kaptak.

A stop&start rendszer valamennyi F1A erőforrásnál az alapfelszereltség része. A fejlesztésekkel a Daily gazdaságosabban üzemeltethető a gyártó szerint. Ebben kulcsszerepet játszik a hosszabb olajcsere periódus, amely a távolsági alkalmazásoknál akár a 60 ezer kilométeres intervallumot is elérheti. Az előző generációból még létezett elektromos változat, amit nemrég a Vezessen is teszteltük. Az új Dailyről szóló közlemény azonban nem tesz utalást az akkumulátor-technológiás hajtásláncra. Elképzelhető, hogy a faceliftes Daily-ből csak később lesz ismét elektromos hajtású.

Felfrissített műszerfal

A tervezők a vezetői környezetet, valamint a műszerfalat is felfrissítették. A multifunkciós kormánykerék már nem csak a magasság, hanem a tengelyirány terén is állítható. A kormánykerék mögé színes TFT-kijelző került, a műszerfal középső részébe pedig 7 col átmérőjű kijelzőt építettek, amelyhez az Apple és az Android rendszerű okostelefonok is csatlakoztathatók. A képernyőn nemcsak a tolatókamera képe, hanem a TomTom navigációs rendszer, illetve a sofőr vezetési stílusát kiértékelő alkalmazásának kezelőfelülete is megjeleníthető.

Új vezetésbiztonsági rendszerek

A modell olyan újdonságokkal gazdagodott, mint a továbbfejlesztett vészfékrendszer (AEBS), amely 50 km/órás sebesség alatt segít elkerülni az ütközéseket. Ha vezető nem észlel egy esetleges akadályt, akkor időben gondoskodik a jármű lassításáról, illetve fékezéséről. Egy ilyen furgonban ülő sofőr gyakran kénytelen szembesülni a dugókkal. Éppen ezért a Daily-hez már a torlódási asszisztens (Queue Assist) is elérhető, amely lassú tempónál segít megtartani a követési távolságot, így a jármű vezetője még véletlenül sem fog nekigurulni az előtte haladó lökhárítójának.

Szintén újdonság, hogy immáron a Daily-nél is elérhető az aktív sávtartó rendszer, amely automatikusan beavatkozik a kormányzásba, ha a jármű az irányjelző használata nélkül lépi át a felező vonalat. Az Iveco ígérete szerint városban könnyebb lesz kormányozni a Daily-t. Városi üzemmódban ugyanis 70 százalékkal kisebb erőkifejtés szükséges a kormánykerék forgatásához az elektromechanikus kormányzásnak köszönhetően. A fent említett vezetéstámogató rendszerek mellett az oldalszél asszisztens, illetve lejtmenet vezérlő is lesz a Dailyben, emellett a kipörgésgátló a hátsókerék-hajtású modelleknél is elérhetővé válik. Szintén újdonság a modellnél az elektromos rögzítőfék, amely a jármű leparkolásakor automatikusan aktiválódik.

Bármikor lecsekkolható

A Dailyhez tovább fejlesztett telematikai szolgáltatások is rendelkezésre állnak. A MyDaily alkalmazáson keresztül a járműtulajdonosok számítógépen vagy akár mobiltelefonjukon keresztül is ellenőrizhetik, mi történik éppen a Daily-jükkel. Az alkalmazás többek között az aktuális fogyasztásról is helyzetképet ad, emellett rendszeresen riportokat küld a tulajdonosnak az üzemeltetési paraméterekről és javaslatokat fogalmaz meg az üzemanyag-felhasználás optimalizálása érdekében.

A Daily hazai forgalmazásáról egyelőre nincs hír, ezért az árazása sem ismert egyelőre. A korábbi generációhoz hasonlóan az új Daily is olaszországi Suzzarában, valamint a spanyolországi Valladolidban készül.

Forrás: Iveco