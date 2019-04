„A hannoveri kiállítás előtt még nem volt publikus a modell elnevezése, de már néhány bemutató darab ott állt belőle a telephelyünkön. A hazai üzemeltetők közül bárki megtekinthette őket. Miután megkapta az F-Max a díjat, egyre többen kezdtek érdeklődni iránta” – jegyezte meg érdeklődésemre Gőgh Ferenc, a Ford Trucks hazai forgalmazója, a Delta Trucks cégvezetője. Hozzátette: az árlistákat a hannoveri bejelentést követően tették közzé és az októbertől decemberig tartó időszakban körülbelül 20 darabot el is tudtak belőle adni, tesztelési és kipróbálási lehetőség nélkül. A vásárlók jelentős része ráadásul nem a megszokott ügyfélkörből került ki.

A modell azzal szerzett magának hírnevet, hogy 2018-ban megkapta az „Truck of The Year 2019” díjat a hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon. A hír finoman szólva sokkoló volt, senki sem gondolta volna, hogy egy olyan modell viheti el a pálmát, amely még nem sokat tett le az asztalra. A helyszínen mi is az elsők között tekinthettük meg a nyerges vontatót. Csak a sajtónapon annyi újságíró volt rá kíváncsi, hogy majdnem egy órát kellett rá várni, hogy beülhessünk a fülkéjébe. Kiderült viszont, hogy az első példányok a nemzetközi bemutató előtt már Magyarországon is fellelhetőek voltak, bölcsebb lett volna, ha egyből a Delta Truckshoz megyünk. Ők forgalmazzák idehaza a Ford teherautókat.

Micsoda? Már a Fordnak is van nyerges vontatója? Nos, a tisztán látás végett, ez nem egészen az a Ford, amire elsőre gondolhatunk, de kétségtelen, hogy a logó és a márkanév ugyanaz. Az újdonság sok más társához hasonlóan Törökországban, az inönüi üzemben készül, amelyet az Otosan üzemeltet. A gyár 1982 óta működik, története lényegében egyidős a Ford Cargo teherautókkal. Az üzem kapacitása évente 15 ezer teherautó és 11 ezer Ecotorq motor, de ugyancsak itt készülnek a Transit hátsó tengelyei is. Ez után a kitérő után térjünk vissza a Ford F-Maxra.

De akkor mi a titok? Gőgh Ferenc szerint a Ford név jól cseng a haszonjárművek terén, elég ha csak a Transit sikerszériájára gondolunk. „Valahol ennek a márkának van egy olyan imidzse, ami bizalmat kelt. Szerintem ha az emberek meglátják ezt a márkanevet, akkor valamilyen szinten erre asszociálnak. Az is igaz, hogy benne van az újdonság varázsa is, mert míg korábban 6-7 márka volt a magyar piacon, addig az új szereplőnek köszönhetően kissé megváltozhatnak az erőviszonyok” – tette hozzá a Delta Trucks cégvezetője.

A Ford Trucks az új modellel lényegében feltette a pontot az i-re, hiszen már mindenféle kategóriában jelen voltak valamilyen fejlesztéssel, de a rendes, nagyfülkés nemzetközis jármű hiányzott. A hajtáslánc főegységei viszont ismerősek lehetnek az üzemeltetők számára, mert az F-Max ugyanazt a motort, váltót és hátsó hidat használja, mint a többi Ford Otosan. Ennek ellenére a piaci bevezetést hosszú tesztperiódus előzte meg. Mintegy 223 darab F-Maxszal legalább ötmillió tesztkilométert tettek meg a világ 11 országában, szélsőséges időjárási körülmények között. Ez legalább öt évébe és 15 ezer tesztórájába került a gyártónak.

A Ford F-Max jelenleg a hajtáslánc és a fülke terén egyféle összeállításban vásárolható meg. A forgalmazó a legnagyobb fülkével és a legerősebb, 12,7 literes, Ecotorq, 500 lóerős, 2500 Nm-res dízelmotorral, valamint 12 fokozatú automatizált ZF váltóval kínálja a járművet. A kabin külső és belső kialakítása gyakorlatilag megfelel az iparágban megszokott elvárásoknak, de néhány ponton kicsit többet is nyújt az átlagnál.

Török teherautók Magyarországon A rendezvényen elhangzottak szerint a Ford teherautók hazai forgalmazása 4 éve kezdődött. A márka jelenleg piacvezetőnek számít idehaza az építőipari szegmensben, a teherjárművek terén pedig négyszázalékos részesedéssel rendelkezik. A Delta Trucks tavaly több mint ezer teherjárművet értékesített, bérautós flottája meghaladta az 1300 darabot. 2018-ban pedig leányvállalatot alapítottak Szlovákiában. A Ford-logóval ellátott teherautókat a Közel-Keleten, Észak-Afrikában és Európában forgalmaznak jelenleg, összesen 36 országban, köztük Magyarországon is. A tervek szerint az évtized végére már 51 országban lesznek kaphatók a Ford teherautók. Ha valaki jelenleg Ford F-Max vásárlásában gondolkodik, akkor Szlovákiában és Magyarországon 100 kilométeren belül biztosan talál magának egy Ford Trucks szervizpontot, de Nyugat-Európában is jelenleg közel 80 szerviz áll rendelkezésre.

Fülkéje kifejezetten tágas, belmagassága 2100 milliméter, így bőven van hely egy második ágynak is, amely használaton kívül 90 fokban teljesen felhajtható. A bőséges térnek köszönhetően a szélvédő fölött, valamint a második ágy fölött is több csukható és zárható rekesz kapott helyet. Sőt, az alsó ágy alatt is akad tároló, amihez a sofőr kívülről, a fülke mindkét oldalán keresztül hozzáférhet. A tárolórekeszek összesített térfogata 225 liter, ami vetekszik egy kisebb személyautó csomagterével. Az alsó ágy fejrésze felhajtható, így még komfortosabb körülmények között töltheti pihenőidejét a sofőr.

„Az F-Max kategóriájában a legcsendesebb fülkével rendelkezik. A korábbi Ford teherautó kabinokhoz képest 15 százalékkal sikerült a belső zajszintet csökkenteni”- jegyezte meg Gőgh Ferenc. Hozzátette: a mérnökök törekedtek arra, hogy a legmodernebb járműveztetői környezetet alakítsák ki. A kormánykerék mögött színes, teljes mértékben személyre szabható TFT-monitor található, amely többek között olyan funkciókat jelenít meg, mint az adaptív tempomat, a domborzatkövető tempomat és a sávelhagyás-figyelő. A műszerfal jobb oldalán 7,2 colos érintőképernyős LCD-kijelző kapott helyet a multimédia-rendszer kezelésére. Ez nemcsak a csatlakoztatott okostelefonok tükrözésére képes, hanem az alapfelszereltség részét képező navigáció megjelenítésére is.

„A jármű vételárát úgy pozicionáltuk, hogy versenyképes legyen. Van emellett egy opció is, amelynek keretében a vásárló lízingelheti az F-Maxot. Az erre vonatkozó havidíjjal, amely tartalmazza a javítási és karbantartási szolgáltatásokat is, rendkívül versenyképessé tudjuk tenni ezt a modellt” – hívta fel a figyelmet a szakember. A Ford F-Max tehát már hazánkban is megvásárolható és jövendőbeli üzemeltetők jelentősebb várakozás nélkül vehetik át járműveiket a Delta Trucksnál.

