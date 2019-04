A Toyota az egész világon forgalmazza pickupjait, de sajnos nem egyenletes a lefedettség: Észak-Amerikában csak a Tacoma és a Tundra kapható, míg mindenütt máshol (szám szerint mintegy 140 országban) a Hilux. A három modell együtt a világ második legnagyobb pickupgyártójává teszi a márkát, de mennyivel praktikusabb volna, ha mindenhol elérhető volna az összes gyártmányuk, nem?

Alighanem a Toyota is így gondolja, mert az értesülések szerint a következő generációs Tacoma és Tundra közös műszaki alapokra kerül. A cégen belül F1 néven emlegetett alvázas platform „a Toyota teljes globális pickupkínálatát kiszolgálja majd”, ami nyilván a Hiluxot is magában foglalja majd, sőt, akár az alvázas szabadidőjárműveket: a 4Runnert és a Sequoiát is érintheti.

Toyota 4Runner, Tacoma, Tundra és Sequoia

Kérdés persze, hogy egyetlen műszaki platform hogyan felel meg egyszerre a 4,2 méteres tengelytávú Tundra és a 3,1 méteres tengelytávú Hilux fejlesztéséhez, de ezt a kérdést majd megoldják a mérnökök. Ennél fontosabb, hogy az új platformot várhatóan a Toyota villamosítási törekvéseit szem előtt tartva fejlesztik majd ki – 2025-re a Toyota kínálatának minden egyes tagja elérhető kell, hogy legyen részben vagy teljesen elektromos hajtáslánccal.

Mindebből az következik, hogy a Hilux jó eséllyel vadonatúj, modern műszaki tartalommal – akár fejlett vezetőtámogató rendszerekkel – felvértezve, hibrid vagy elektromos hajtáslánccal léphet piacra valamikor 2023 táján.