A felvétel bő egy hónapja készült, de az esetnek most további következményei lehetnek – számolt be róla a HVG.hu. Akár emberölési kísérlettel is vádolhatják a kamionsofőrt, aki ellen európai elfogatóparancs van érvényben.

A kamionos nemcsak az előzési tilalmat szegte meg az útszakaszon, de átlépte a záróvonalat, ráhajtott a forgalom elől elzárt területre és nem tudta biztonságosan befejezni az előzést, vagyis a szembe jövő autóknak már húzódni kellett.