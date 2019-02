Numerász Péter tengerentúli olvasónk rendszeresen küld képeket amerikai King of the Road-okról. Legutóbb egy csodálatos amerikai teherautó múzeumról kaptunk tőle fotókat. Megkérdeztük tőle, hogy kerül valaki az USÁ-ba, hogy aztán ott kamionsofőr legyen.

A vezetéssel 10 évvel idősebb bátyja fertőzte meg, aki sofőrként dolgozott a volánnál. Péter a Magyar Honvédelmi Szövetségnél (MHSZ) szerzett teherautó jogosítványt 1989-ben, kétezer forintért. Később pótkocsira és autóbuszra is levizsgázott és még Magyarországon vállalta el első élete első munkáját. “Eleinte a lakóhelyemen billencseztem egy négyhengeres IFA-ával és a kamionozást csak 2005-ben kezdtem a Waberer’s-nél. Egy évvel később pedig Angliában helyezkedtem el egy kisvállalkozásnál” – árulta el érdeklődésünkre Péter.

Péter ezzel a Volvo NH12-essel kezdett el dolgozni Amerikában.

2013-ban jött a nagy fordulat, amikor kiköltözött az USÁ-ba. “Természetesen mindig is nagyon tetszettek a csőrösök, így evidens volt, hogy itt is kamionsofőrként fogom a kenyerem keresni” – tette hozzá olvasónk. Véleménye szerint bár az Egyesült Államokban is hiány van a vezetőkből, alapvetően az Over The Road (OTR) sofőröket keresik, amit leginkább “nemzetközizésként” lehetne fordítani európai viszonylatban.