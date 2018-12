Az új flotta legnagyobb részét – szám szerint 54 darabot – elektromos Golfok alkotják, amelyeket elsősorban a hatósági és ellenőrzési feladatokra használnak. Ezek egy feltöltéssel háromszáz kilométert képesek megtenni, akkumulátoraik lassú töltéssel 13 óra alatt, CSS gyorstöltő rendszerrel viszont akár fél óra alatt is teljesen feltölthetőek. Üzemeltetésükhöz 64 töltőállomás kiépítésére is szükség volt, melyet a kormányzat félmilliárd forinttal támogatott.

A beszerzések között volt még 12 darab vízszállító is, amelyek leginkább nagy kiterjedésű tüzeknél, így például erdőtüzeknél vethetők be. A 22 tonnás össztömegű járművek a Renault K460 PXP6 -os alvázára épültek, ezért terepen és közúton egyaránt jól használhatók. Hajtásukról DTI 11 típusú, hathengeres, soros elrendezésű dízelmotor gondoskodik, mely 460 lóerős (345 kE) teljesítményre képes.

A Heros által felépítményezett járművek 10 ezer literes beépített víztartályokkal rendelkeznek, amelyek kialakítása meggátolja a túlnyomás, vagy a vákuum kialakulását. A tartályhoz csatlakozó Rosenbauer N25-ös vízszivattyú percenként 2500 liter vizet képes átszivattyúzni a jármű fecskendőjéhez (ismertebb nevén vízágyújához). Szükség esetén akár tűzoltóautóként is bevethető, sőt akár menet közbeni oltásra is képes. A vízszállítók Kiskunhalasra, Pécsre, Szarvasra, Mezőkövesdre, Szegedre, Debrecenbe, Egerbe, Kunszentmártonra, Szentendrére, Barcsra, Szegedre, Dombóvárra és Mátészalkára kerülnek.

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egy duplafülkés változatot is kapott, melyben 7 ezer literes víztartály található. A szimpla fülkés változatokhoz hasonlóan ezt is elsősorban vízszállításra tervezték, azaz, elsődleges feladata a többi tűzoltóautó számára az oltáshoz szükséges víz biztosítása, de ettől függetlenül akár tűzoltóautóként is bevethető. 2019-ben várhatóan több ilyen duplakabinos vízszállító érkezhet a Katasztrófavédelemhez.

A forgalomba állított járművek között volt még három konténeres Renault teherautó is, melyek Kiskunfélegyháza és Encs tűzvédelmében vesznek részt. Emellett a Katasztrófavédelem három új, létrás Iveco Eurocargo-t is kapott, amelyek kétféle – 32 és 42 méteres – mentési magassággal rendelkeznek. Ezek Tiszaújvárosban, Szentendrén és Jászberényben teljesíthetnek szolgálatot.

Forrás: King of the Road