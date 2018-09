A GAZ kétféle – egy alvázas és egy zárt áruszállító – Euro 6-os variánst állított ki Hannoverben. Mindét változatot elektronikus menetstabilizálóval, független első felfüggesztéssel, hidraulikus fékrendszerrel szerelték fel. Bár eredetileg a GAZelle Next zárt áruszállító hátsó tengelyén dupla kerekeket alkalmaznak, az EU’s vásárlóknak szimpla kerekekkel fog érkezni.

5 évvel ezelőtt mutatta be a 86 éves Gorkij Autógyár (GAZ) a GAZelle Next típusú, könnyű teherbírású kishaszonjármű családját, a GAZelle Nextet. A néhai posztszovjet gyártó jelenleg közel 40 országban van jelen Dél-Amerikában, Európában, Ázsiában és Afrikában. Ez az expanzió tovább folytatódhat az Euro 6-os GAZelle Next megjelenésével, melyről a hannoveri IAA haszonjármű kiállításon rántották le a leplet.

Az Euro 6-os változatban Volkswagen szív dobog.

Új Euro VI-os motor az oroszoktól

Még mielőtt elítélnénk a GAZ-t, hogy csak más gyártóktól származó motorokkal tud Euro VI-os járművekkel kiállni, érdemes néhány szót ejteni az Avtogyizel, más néven Jaroszlavli Motorgyár (YaMZ) legújabb fejlesztéséről, a legszigorúbb EU-s károsanyag-kibocsátási normákat teljesítő YMZ-53426 típusú dízelblokkról, mely először volt látható Hannoverben. Az újdonságot elsősorban közepes és nehéz teherbírású teherautókhoz ajánlják.

A soros elrendezésű, 4,43 literes, négyhengeres erőforrás 170-210 lóerő közötti teljesítményszinteken érhető el. Az erőforrás kifejlesztésében a német Bosch is részt vett, mely elsősorban az EU-ban kötelező, jelenleg érvényben lévő károsanyag-kibocsátási szint teljesítéséhez szükséges technikai megoldásokban segédkezett. Tény és való, hogy nem kapkodták el a dolgot, hiszen az Euro VI-os normák éppen négy évvel ezelőtt léptek életbe.

A YMZ-53426-os erőforrás kipufogógáz visszavezetéssel (EGR), illetve SCR-katalizátorral és AdBlue adalékanyaggal tudja teljesíteni az Euro VI-os szintet. Bár a GAZ nem adott meg ezzel a motorral kapcsolatban várható élettartamot, ha figyelembe vesszük a YMZ-530-as motorcsaládnál kommunikált egymillió kilométeres futásteljesítményt, akkor az Euro VI-os változatok is hosszú ideig szolgálhatják az üzemeltetőket.

Elektromos kisbusz

Az orosz gyártó azok számára is kínál alternatívát, akik a null-emissziós megoldásokat részesítik előnyben. A GAZ-standján látható volt a GAZelle Next elektromos minibusz is, melyet a Siemens által kifejlesztett indukciós motor mozgat. Az autóbusz 100 kilométeres hatótávval rendelkezik és gyors töltéssel 30 perc alatt tölthetők fel az akkumulátorai 80 százalékosra, míg lassú töltéssel, 220 voltos csatlakozóval 12 órát vesz igénybe a folyamat.

Az elektromos minibuszt egy évvel ezelőtt mutatták be, akkor még 120 kilométer hatótávot kommunikáltak. A Hannoverben kiállított GAZelle Next járművek közül az elektromos változat nézett ki a legjobban, mert utasterét fapadló hatású műanyag-burkolattal, szürke kapaszkodókkal és zöldeskék huzattal ellátott ülésekkel látták el.

A GAZelle Next kishaszonjármű kínálat bemutatása óta folyamatosan bővül: jelenleg platós, autómentős, emelőkosaras, hűtőfelépítmény, lakóautós, üzemanyagszállítós, személyszállítós, duplakabinos és kisbuszos változat is létezik. A típuscsaládot már nem csak Oroszországban, hanem már Törökországban is gyártják.

