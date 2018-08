A vártnál kicsit lassabban építkezik Trevor Milton cége, a Nikola Motor, mely két évvel ezelőtt mutatta be első hidrogéncellás nyerges vontatóját. 2017 év végén azonban a Tesla is beszállt a teherautó bizniszbe és leleplezte első elektromos kamionját. Joggal aggódhat a Salt Like City-ben székelő start-up, mert Elon Musk olyan vállalatokkal írt alá előrendelési szerződést, mint a PepsiCo, a Walmart, vagy éppen az Anheuser-Busch sörfőzde.

Igaz, utóbbit a Nikola Motornak is sikerült becserkésznie, hiszen legalább 800 darab Nikola One hidrogéncellás nyerges vontatót adtak el nekik. Ez azonban láthatóan nem okozott akkora örömet, mert tavasszal 2 milliárd dollárra, vagyis félbillió forintra perelték a Teslát, mondván nyergesük nagyon hasonlít a Nikolai One-ra. A két cég közötti feszültségnek az sem tett jót, hogy egyes lapok a Tesla Semi bemutatása előtt, a kedvcsináló cikkeket a Nikolai One fotójával illusztrálták.

Trevor Milton persze amiatt is kesereghet, hogy míg a Tesla már jövőre el tudja indítani a Semi sorozatgyártását, addig nekik várhatóan csak 2020-ban fog mindez sikerülni a One-nal. Ez azért fájó, mert mindkét gyártó a 8-as osztályú, vagyis a 36 tonnás össztömegű kamionok között kel versenyre a dízelt feledni vágyó üzemeltetők kegyeiért. Igaz, a képet valamelyest árnyalja, hogy míg Tesla vontatója nappali fülkés, addig a Nikola Semi-t hálófülkével szerelik.